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Продовольствие с Украины получают не нуждающиеся, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
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Продовольствие с Украины получают не нуждающиеся, заявили в МИД
Продовольствие с Украины получают не нуждающиеся, заявили в МИД - РИА Новости, 18.08.2022
Продовольствие с Украины получают не нуждающиеся, заявили в МИД
Более полумиллиона тонн продовольствия уже вывезены с Украины, но это не пшеница, а кормовые культуры, которые отправляют не в нуждающиеся, а богатые страны,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:44
2022-08-18T16:00
экономика
сергей шойгу
украина
россия
великобритания
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более полумиллиона тонн продовольствия уже вывезены с Украины, но это не пшеница, а кормовые культуры, которые отправляют не в нуждающиеся, а богатые страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.По его словам, по состоянию на 16 августа суда "с 535 тысячами тонн продовольствия уже вышли по согласованному гуманитарному коридору"."Пока основная часть продовольствия - на настоящий момент не пшеница, а кормовые культуры – кукуруза, соя, - направляется не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея", - отметил Ильичев. Хотя, как напомнил он, "при согласовании инициативы мы исходили из необходимости срочного решения кризисных ситуаций в продовольственной сфере развивающихся стран".Накануне на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В пятницу он, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Турции.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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Прибытие в Стамбул первого сухогруза с украинским зерном
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции. "Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте", — заявило военное ведомство.
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экономика, сергей шойгу, украина, россия, великобритания, оон
Экономика, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Великобритания, ООН
09:44 18.08.2022 (обновлено: 16:00 18.08.2022)
 
Продовольствие с Украины получают не нуждающиеся, заявили в МИД

Глава департамента МИД Ильичев: украинское продовольствие получают богатые страны

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более полумиллиона тонн продовольствия уже вывезены с Украины, но это не пшеница, а кормовые культуры, которые отправляют не в нуждающиеся, а богатые страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
По его словам, по состоянию на 16 августа суда "с 535 тысячами тонн продовольствия уже вышли по согласованному гуманитарному коридору".
"Пока основная часть продовольствия - на настоящий момент не пшеница, а кормовые культуры – кукуруза, соя, - направляется не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея", - отметил Ильичев. Хотя, как напомнил он, "при согласовании инициативы мы исходили из необходимости срочного решения кризисных ситуаций в продовольственной сфере развивающихся стран".
Накануне на Украину прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В пятницу он, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Турции.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Украинский сухогруз - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
09:07
Сухогруз с украинской кукурузой покинул порт Черноморск
 
ЭкономикаСергей ШойгуУкраинаРоссияВеликобританияООН
 
 
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