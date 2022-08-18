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"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы"
"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы" - РИА Новости, 18.08.2022
"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:10
2022-08-18T16:10
2022-08-18T16:31
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны.По мнению члена Совфеда, Варшава "с разбега влетает в предвоенную ситуацию", когда одновременно проявляет открытую враждебность к Москве и выдвигает бесконечные претензии Берлину. Польша так и не осознала крупных ошибок и продолжает наступать на грабли, считает член Совфеда.Ранее Глапиньский заявил, что возвращение бывших земель, которые сегодня принадлежат Польше, — часть плана по "реализации основных национальных интересов, о которых Берлин заботится уже несколько десятилетий". Он отметил, что выход Великобритании из ЕС открыл путь для осуществления этого сценария.По словам председателя польского Нацбанка, "имперские, экономические интересы Германии" заключаются в создании европейского государства. Эту идею, как полагает Глапиньский, поддерживает бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск.
https://radiosputnik.ria.ru/20220721/gaz-1804032612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд туск, польша, германия, варшава, совет федерации рф, нато, евросоюз, алексей пушков
В мире, Дональд Туск, Польша, Германия, Варшава, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз, Алексей Пушков
16:10 18.08.2022 (обновлено: 16:31 18.08.2022)
"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы"
Сенатор Пушков назвал обвинения Польши в адрес Германии проявлением "синдрома Варшавы"