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"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы"

"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы" - РИА Новости, 18.08.2022

"Одни и те же грабли": Пушков раскрыл опасный "синдром Варшавы"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:10

2022-08-18T16:10

2022-08-18T16:31

в мире

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польша

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны.По мнению члена Совфеда, Варшава "с разбега влетает в предвоенную ситуацию", когда одновременно проявляет открытую враждебность к Москве и выдвигает бесконечные претензии Берлину. Польша так и не осознала крупных ошибок и продолжает наступать на грабли, считает член Совфеда.Ранее Глапиньский заявил, что возвращение бывших земель, которые сегодня принадлежат Польше, — часть плана по "реализации основных национальных интересов, о которых Берлин заботится уже несколько десятилетий". Он отметил, что выход Великобритании из ЕС открыл путь для осуществления этого сценария.По словам председателя польского Нацбанка, "имперские, экономические интересы Германии" заключаются в создании европейского государства. Эту идею, как полагает Глапиньский, поддерживает бывший глава Евросовета, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск.

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/gaz-1804032612.html

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Станислав Ванд

в мире, дональд туск, польша, германия, варшава, совет федерации рф, нато, евросоюз, алексей пушков