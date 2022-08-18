https://ria.ru/20220818/petergof-1810480006.html

Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары

Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары - РИА Новости, 18.08.2022

Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары

Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:49

2022-08-18T16:49

2022-08-18T16:49

культура

михаил леус

елизавета петровна (императрица)

санкт-петербург

новости культуры

петергоф

петергоф (музей)

музеи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".Парки продолжат работать в прежнем режиме.По информации ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 17 августа в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 30,1 градуса тепла. В четверг вновь ожидается 29-31 градусов тепла.В состав ГМЗ "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Этот дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов.В настоящее время в ГМЗ "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.

https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

михаил леус, елизавета петровна (императрица), санкт-петербург, новости культуры, петергоф, петергоф (музей), музеи, погода