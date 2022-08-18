https://ria.ru/20220818/petergof-1810480006.html
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары - РИА Новости, 18.08.2022
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары
Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:49
2022-08-18T16:49
2022-08-18T16:49
культура
михаил леус
елизавета петровна (императрица)
санкт-петербург
новости культуры
петергоф
петергоф (музей)
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".Парки продолжат работать в прежнем режиме.По информации ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 17 августа в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 30,1 градуса тепла. В четверг вновь ожидается 29-31 градусов тепла.В состав ГМЗ "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Этот дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов.В настоящее время в ГМЗ "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, елизавета петровна (императрица), санкт-петербург, новости культуры, петергоф, петергоф (музей), музеи, погода
Культура, Михаил Леус, Елизавета Петровна (императрица), Санкт-Петербург, Новости культуры, Петергоф, Петергоф (музей), Музеи, Погода
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары
Все музеи "Петергофа" будут закрываться на час раньше из-за жары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости.
Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается
на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Парки продолжат работать в прежнем режиме.
По информации ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 17 августа в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 30,1 градуса тепла. В четверг вновь ожидается 29-31 градусов тепла.
В состав ГМЗ "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Этот дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
В настоящее время в ГМЗ "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.