Рейтинг@Mail.ru
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220818/petergof-1810480006.html
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары - РИА Новости, 18.08.2022
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары
Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:49
2022-08-18T16:49
культура
михаил леус
елизавета петровна (императрица)
санкт-петербург
новости культуры
петергоф
петергоф (музей)
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785268216_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_af8d9a1f5d3c0dda7382c6714ff43290.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".Парки продолжат работать в прежнем режиме.По информации ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 17 августа в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 30,1 градуса тепла. В четверг вновь ожидается 29-31 градусов тепла.В состав ГМЗ "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Этот дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов.В настоящее время в ГМЗ "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.
https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html
санкт-петербург
петергоф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785268216_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0be3bfd232438027b5a2820fe6817f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил леус, елизавета петровна (императрица), санкт-петербург, новости культуры, петергоф, петергоф (музей), музеи, погода
Культура, Михаил Леус, Елизавета Петровна (императрица), Санкт-Петербург, Новости культуры, Петергоф, Петергоф (музей), Музеи, Погода
16:49 18.08.2022
 
Все музеи "Петергофа" будут закрываться раньше из-за жары

Все музеи "Петергофа" будут закрываться на час раньше из-за жары

© РИА Новости / Нина Алексеева / Перейти в фотобанкФонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Фонтаны Большого каскада в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Все музеи и кассы "Петергофа" с 18 августа будут закрываться на час раньше из-за жары, сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Парки продолжат работать в прежнем режиме.
По информации ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 17 августа в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха — 30,1 градуса тепла. В четверг вновь ожидается 29-31 градусов тепла.
В состав ГМЗ "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. Этот дворец, оформленный в стиле барокко, предназначался для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
В настоящее время в ГМЗ "Петергоф" 32 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.
Фрагмент костяного жезла - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 20:13Культура
Коллекция Пушкинского музея пополнилась уникальным экспонатом
 
КультураМихаил ЛеусЕлизавета Петровна (императрица)Санкт-ПетербургНовости культурыПетергофПетергоф (музей)МузеиПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала