19:33 18.08.2022 (обновлено: 21:03 18.08.2022)
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры после вывода российских сил с контролируемых территорий
© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и Генеральным секретарем ООН во Львове
АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.
"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", — приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
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