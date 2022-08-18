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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810589868.html
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 18.08.2022
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:33
2022-08-18T21:03
россия
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донбасс
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
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россия, в мире, владимир путин, украина, донбасс, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, турция, оон, антониу гутерреш
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, ООН, Антониу Гутерреш
19:33 18.08.2022 (обновлено: 21:03 18.08.2022)
 
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский допустил переговоры после вывода российских сил с контролируемых территорий

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и Генеральным секретарем ООН во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и Генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.

"Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории", приводит слова Зеленского Twitter агентства Anadolu.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 08:00
"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВладимир ПутинУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияООНАнтониу Гутерреш
 
 
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