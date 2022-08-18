https://ria.ru/20220818/peregovory-1810589868.html

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией - РИА Новости, 18.08.2022

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:33

2022-08-18T19:33

2022-08-18T21:03

россия

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

донбасс

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. В частности, в настоящее время союзные силы зашли в города Соледар и Артемовск, ведутся бои в их промзонах. Полностью освобождена Луганская Народная Республика — взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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