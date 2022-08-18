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Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810584027.html
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове - РИА Новости, 18.08.2022
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T19:10
2022-08-18T20:35
специальная военная операция на украине
львов
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
турция
украина
владимир зеленский
россия
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС и Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии. Помимо этого, он отметил, что в ООН и на Украине верят в урегулирование конфликта за столом переговоров.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, лидер Турции в ходе визита намеревался предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом Путиным. Другой турецкий телеканал, CNN Turk, утверждал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.
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львов, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, турция, украина, владимир зеленский, россия, оон, антониу гутерреш
Специальная военная операция на Украине, Львов, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Россия, ООН, Антониу Гутерреш
19:10 18.08.2022 (обновлено: 20:35 18.08.2022)
 
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины и Генеральным секретарем ООН во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины и Генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.

"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС и Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии. Помимо этого, он отметил, что в ООН и на Украине верят в урегулирование конфликта за столом переговоров.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, лидер Турции в ходе визита намеревался предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом Путиным. Другой турецкий телеканал, CNN Turk, утверждал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияООНАнтониу Гутерреш
 
 
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