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Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове - РИА Новости, 18.08.2022

Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T19:10

2022-08-18T19:10

2022-08-18T20:35

специальная военная операция на украине

львов

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

турция

украина

владимир зеленский

россия

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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС и Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии. Помимо этого, он отметил, что в ООН и на Украине верят в урегулирование конфликта за столом переговоров.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, лидер Турции в ходе визита намеревался предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом Путиным. Другой турецкий телеканал, CNN Turk, утверждал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.

https://ria.ru/20220818/erdogan-1810462118.html

львов

турция

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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