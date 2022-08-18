19:10 18.08.2022 (обновлено: 20:35 18.08.2022)
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове
© AFP 2022 / Dimitar DilkoffПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины и Генеральным секретарем ООН во Львове
АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги своих переговоров во Львове.
"Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным", — сказал он на пресс-конференции.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция обеспокоена ситуацией на Запорожской АЭС и Анкара не хочет повторения Чернобыльской трагедии. Помимо этого, он отметил, что в ООН и на Украине верят в урегулирование конфликта за столом переговоров.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на дипломатические источники, лидер Турции в ходе визита намеревался предложить Зеленскому организовать его встречу с президентом Путиным. Другой турецкий телеканал, CNN Turk, утверждал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения дорожной карты по Украине.
Вчера, 14:31Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину