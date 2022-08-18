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"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/lichisansk-1810369956.html
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР
Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:35
2022-08-18T09:35
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
лисичанск
единая россия
госдума рф
южный федеральный университет
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном Telegram-канале."Единая Россия" открыла в Лисичанске центр психологической помощи детям и взрослым… Аналогичные центры будут открываться и в других городах ЛНР", — говорится в сообщении.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что центр будет как в "классическом", так и в онлайн-режимах."Центр будет работать в онлайн- и офлайн-режиме. Его возглавляет дипломированный психолог по данному направлению, выпускница Южного федерального университета Анна Лисицына. Сегодня она провела первый прием", — приводятся в сообщении слова Водолацкого.
https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html
https://ria.ru/20220817/liniya-1810257465.html
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виктор водолацкий, лисичанск, единая россия, госдума рф, южный федеральный университет, в мире
Специальная военная операция на Украине, Виктор Водолацкий, Лисичанск, Единая Россия, Госдума РФ, Южный федеральный университет, В мире
09:35 18.08.2022
 
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР

"Единая Россия" открыла центр психологической помощи детям и взрослым в Лисичанске в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Лисичанске
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенные здания в Лисичанске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном Telegram-канале.
"Единая Россия" открыла в Лисичанске центр психологической помощи детям и взрослым… Аналогичные центры будут открываться и в других городах ЛНР", — говорится в сообщении.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что центр будет как в "классическом", так и в онлайн-режимах.
"Центр будет работать в онлайн- и офлайн-режиме. Его возглавляет дипломированный психолог по данному направлению, выпускница Южного федерального университета Анна Лисицына. Сегодня она провела первый прием", — приводятся в сообщении слова Водолацкого.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор ВодолацкийЛисичанскЕдиная РоссияГосдума РФЮжный федеральный университетВ мире
 
 
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