https://ria.ru/20220818/lichisansk-1810369956.html

"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР

"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022

"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР

Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:35

2022-08-18T09:35

2022-08-18T09:35

специальная военная операция на украине

виктор водолацкий

лисичанск

единая россия

госдума рф

южный федеральный университет

в мире

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном Telegram-канале."Единая Россия" открыла в Лисичанске центр психологической помощи детям и взрослым… Аналогичные центры будут открываться и в других городах ЛНР", — говорится в сообщении.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что центр будет как в "классическом", так и в онлайн-режимах."Центр будет работать в онлайн- и офлайн-режиме. Его возглавляет дипломированный психолог по данному направлению, выпускница Южного федерального университета Анна Лисицына. Сегодня она провела первый прием", — приводятся в сообщении слова Водолацкого.

https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор водолацкий, лисичанск, единая россия, госдума рф, южный федеральный университет, в мире