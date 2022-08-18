https://ria.ru/20220818/lichisansk-1810369956.html
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 18.08.2022
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР
Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:35
2022-08-18T09:35
2022-08-18T09:35
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
лисичанск
единая россия
госдума рф
южный федеральный университет
в мире
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР, такие центры будут открыты и в других районах республики, сообщается в партийном Telegram-канале."Единая Россия" открыла в Лисичанске центр психологической помощи детям и взрослым… Аналогичные центры будут открываться и в других городах ЛНР", — говорится в сообщении.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что центр будет как в "классическом", так и в онлайн-режимах."Центр будет работать в онлайн- и офлайн-режиме. Его возглавляет дипломированный психолог по данному направлению, выпускница Южного федерального университета Анна Лисицына. Сегодня она провела первый прием", — приводятся в сообщении слова Водолацкого.
https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html
https://ria.ru/20220817/liniya-1810257465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор водолацкий, лисичанск, единая россия, госдума рф, южный федеральный университет, в мире
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"Единая Россия" открыла центр психологической помощи в Лисичанске в ЛНР
"Единая Россия" открыла центр психологической помощи детям и взрослым в Лисичанске в ЛНР