https://ria.ru/20220818/les-1810508089.html

В Чувашии введут запрет на посещение лесов

В Чувашии введут запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.08.2022

В Чувашии введут запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов вводится в Чувашии на период с 28 августа по 17 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T16:34

2022-08-18T16:34

2022-08-18T16:36

общество

александр куренков (мчс)

чувашская республика (чувашия)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804098916_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_3fe0839a503248986b7466ec3e646bfc.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов вводится в Чувашии на период с 28 августа по 17 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Чувашской Республики вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности вводится с 28 августа по 17 сентября (включительно)."С целью контроля по соблюдению ограничений на территории Чувашии будет обеспечено перекрытие лесных дорог шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html

https://ria.ru/20220818/zapret-1810498404.html

чувашская республика (чувашия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр куренков (мчс), чувашская республика (чувашия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии