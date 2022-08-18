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В Чувашии введут запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.08.2022
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В Чувашии введут запрет на посещение лесов
В Чувашии введут запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.08.2022
В Чувашии введут запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов вводится в Чувашии на период с 28 августа по 17 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:34
2022-08-18T16:36
общество
александр куренков (мчс)
чувашская республика (чувашия)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов вводится в Чувашии на период с 28 августа по 17 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки."В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Чувашской Республики вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности вводится с 28 августа по 17 сентября (включительно)."С целью контроля по соблюдению ограничений на территории Чувашии будет обеспечено перекрытие лесных дорог шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220818/pozhary-1810400366.html
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общество, александр куренков (мчс), чувашская республика (чувашия), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии
Общество, Александр Куренков (МЧС), Чувашская Республика (Чувашия), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, Природные пожары в России
16:34 18.08.2022 (обновлено: 16:36 18.08.2022)
 
В Чувашии введут запрет на посещение лесов

В Чувашии введут запрет на посещение лесов с 28 августа по 17 сентября

© РИА Новости / Антон ДенисовМужчина в лесу
Мужчина в лесу - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Мужчина в лесу. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Запрет на посещение лесов вводится в Чувашии на период с 28 августа по 17 сентября, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.
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"В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Чувашской Республики вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности вводится с 28 августа по 17 сентября (включительно).
"С целью контроля по соблюдению ограничений на территории Чувашии будет обеспечено перекрытие лесных дорог шлагбаумами, создана система контрольно-пропускных пунктов и усилено патрулирование лесов", - отмечается в сообщении.
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ОбществоАлександр Куренков (МЧС)Чувашская Республика (Чувашия)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)пожарыПриродные пожары в России
 
 
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