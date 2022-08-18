14:43 18.08.2022 (обновлено: 14:56 18.08.2022)
МВД Латвии подготовило проект о приостановке выдачи ВНЖ россиянам
МВД Латвии подготовило проект о приостановке выдачи ВНЖ россиянам до июня 2023 года
Рига. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. МВД Латвии подготовило проект поправок к закону об иммиграции, в соответствии которыми выдача долгосрочных виз гражданам России и Белоруссии приостанавливается до 30 июня 2023 года за некоторыми исключениями, свидетельствует текст документа.
"Приостанавливается выдача долгосрочных виз гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь до 30 июня 2023 года, за исключением следующих случаев: выдача визы вытекает из норм международного права или интересов Латвии; выдача визы обусловлена форс-мажорными или гуманитарными соображениями; иностранец въезжает в соответствии с обменом учащимися или студентами аккредитованного в Латвии учебного заведения и учебного заведения иностранного государства или в качестве волонтера; для выполнения сезонных работ; если иностранец осуществляет международные грузовые или пассажирские перевозки; виза запрашивается для въезда в Латвию и получения вида на жительство", - говорится в тексте поправок, опубликованным на правовом портале.
Ранее премьер страны Кришьянис Кариньш заявил, что власти Латвии "концептуально договорились" не продлевать виды на жительство гражданам РФ и ограничить для них въезд в страну по шенгенским визам.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закрепленных в международных правовых актах.