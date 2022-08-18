Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях
Отар Кушанашвили пожалел о словах в адрес Лаймы Вайкуле об отсутствии у нее детей
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за отсутствие детей, но не знал, что певица не могла их иметь по медицинским показателям.
"Я на пресс-конференции сделал замечание Лайме Вайкуле, почему она все время говорит про собак и почему она говорит, что не хочет детей. Дурак я был! Дурак! Она болела тяжело. И потом я понял, когда уже Оксана Пушкина опубликовала на НТВ частную историю, что Лайма не могла иметь детей – вот в чем причина", – сказал Отар.
Тогда, по словам ведущего, было не принято напрямую говорить о своих медицинских проблемах.
"А я обрушился на нее, как самый чадолюбивый чабан на земле. Думал: "Как можно открещиваться от детей?". А она не могла! В те времена нельзя было прямо назвать причину, а она была на грани смерти", – заключил Кушанашвили.
В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.
Певица продолжает выступления, но предпочитает надевать головные уборы и платки. Поклонники подозревают, что таким образом она пытается замаскировать результаты химиотерапий.
9 августа, 14:16ШоубизВ Госдуме призвали запретить Лайме Вайкуле въезд в Россию