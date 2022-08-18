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Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях - РИА Новости, 18.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220818/kushanashvili-1810431114.html
Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях
Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях - РИА Новости, 18.08.2022
Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях
Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T15:45
2022-08-18T15:45
шоубиз
знаменитости
отар кушанашвили
лайма вайкуле
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за отсутствие детей, но не знал, что певица не могла их иметь по медицинским показателям.Тогда, по словам ведущего, было не принято напрямую говорить о своих медицинских проблемах.В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.Певица продолжает выступления, но предпочитает надевать головные уборы и платки. Поклонники подозревают, что таким образом она пытается замаскировать результаты химиотерапий.
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знаменитости, отар кушанашвили, лайма вайкуле, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Отар Кушанашвили, Лайма Вайкуле, Шоу-бизнес
15:45 18.08.2022
 
Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях

Отар Кушанашвили пожалел о словах в адрес Лаймы Вайкуле об отсутствии у нее детей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖурналист Отар Кушанашвили
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за отсутствие детей, но не знал, что певица не могла их иметь по медицинским показателям.

"Я на пресс-конференции сделал замечание Лайме Вайкуле, почему она все время говорит про собак и почему она говорит, что не хочет детей. Дурак я был! Дурак! Она болела тяжело. И потом я понял, когда уже Оксана Пушкина опубликовала на НТВ частную историю, что Лайма не могла иметь детей – вот в чем причина", – сказал Отар.

Тогда, по словам ведущего, было не принято напрямую говорить о своих медицинских проблемах.

"А я обрушился на нее, как самый чадолюбивый чабан на земле. Думал: "Как можно открещиваться от детей?". А она не могла! В те времена нельзя было прямо назвать причину, а она была на грани смерти", – заключил Кушанашвили.

В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.
Певица продолжает выступления, но предпочитает надевать головные уборы и платки. Поклонники подозревают, что таким образом она пытается замаскировать результаты химиотерапий.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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ШоубизЗнаменитостиОтар КушанашвилиЛайма ВайкулеШоу-бизнес
 
 
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