https://ria.ru/20220818/kushanashvili-1810431114.html

Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях

Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях - РИА Новости, 18.08.2022

Кушанашвили пожалел о словах в адрес Вайкуле о ее детях

Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:45

2022-08-18T15:45

2022-08-18T15:45

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отар кушанашвили

лайма вайкуле

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отар Кушанашвили пожалел о своих словах в адрес Лаймы Вайкуле во время одной из пресс-конференций. В авторской программе он вспомнил, что критиковал ее за отсутствие детей, но не знал, что певица не могла их иметь по медицинским показателям.Тогда, по словам ведущего, было не принято напрямую говорить о своих медицинских проблемах.В последнее время в Сети много обсуждают состояние здоровья артистки, в частности, слух, что певица лечилась от рака в США. Муж Лаймы Андрей Латковский подтверждал, что артистка находилась на медицинском обследовании за границей, но не уточнял подробности.Певица продолжает выступления, но предпочитает надевать головные уборы и платки. Поклонники подозревают, что таким образом она пытается замаскировать результаты химиотерапий.

https://ria.ru/20220809/vaykule-1808309258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, отар кушанашвили, лайма вайкуле, шоу-бизнес