https://ria.ru/20220818/it-kompanii-1810441138.html

Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний

Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний - РИА Новости, 18.08.2022

Минцифры предложило упростить получение льготных кредитов для IT-компаний

Минцифры РФ предлагает упростить правила получения льготных кредитов для IT-компаний, в частности отменить условие о том, что для получения кредита организация... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T13:18

2022-08-18T13:18

2022-08-18T13:18

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

it-компании

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает упростить правила получения льготных кредитов для IT-компаний, в частности отменить условие о том, что для получения кредита организация должна быть получателем налоговых льгот, и разрешить им выплачивать дивиденды из собственных средств, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Предлагается внести следующие изменения: отменить условие, о том, что ИТ-организация должна быть получателем налоговых льгот ... и применять пониженные страховые взносы... отменить обязательство по индексации заработной платы сотрудников согласно нормам Трудового кодекса РФ, допустить выплату дивидендов за счет собственных средств (средства льготного кредита на данные цели направлены быть не могут)", - говорится в пояснительной записке к проекту.Также предлагается отменить запрет на размещение на депозитах собственных денежных средств (к средствам льготного кредита снятие запрета не относится) и уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств."Предлагаемые изменения позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделают программу льготного кредитования более доступной для ИТ-организаций, а также обеспечат сохранение плановой динамики внедрения российского программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости", - отмечается в документе.Правилами предусмотрено льготное финансирование организаций, реализующих проекты по цифровой трансформации на основе российских решений, посредством предоставления льготных кредитов по ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний - до 3% годовых, через уполномоченные банки.По состоянию на 1 августа 2022 года Минцифры совместно с уполномоченными банками сформировало портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму ‎порядка 52,2 миллиарда рублей. Уже поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации.

https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

https://ria.ru/20220815/mintsifry-1809820477.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), it-компании