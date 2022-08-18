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Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 18.08.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220818/golos-1810534640.html
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 18.08.2022
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой
Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:34
2022-08-18T17:34
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
лариса гузеева
шоу "голос"
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия Нагиева.В передаче обновился и состав жюри: к Елене Ваенге и Валерию Сюткину добавились Александр Малинин и Игорь Корнелюк.Ранее Гузеева признавалась, что готова к раздражению в свой адрес.Отмечалось, что Нагиев несколько сезонов назад уже планировал взять творческий отпуск от проекта.
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знаменитости, шоу-бизнес, лариса гузеева, шоу "голос"
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Лариса Гузеева, Шоу "Голос"
17:34 18.08.2022
 
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой

Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой и наставниками

© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия Нагиева.
В передаче обновился и состав жюри: к Елене Ваенге и Валерию Сюткину добавились Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
Шоу "Голос 60+"
Ранее Гузеева признавалась, что готова к раздражению в свой адрес.

"В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать", – говорила ведущая.

© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
Шоу "Голос 60+"
Отмечалось, что Нагиев несколько сезонов назад уже планировал взять творческий отпуск от проекта.
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