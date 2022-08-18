https://ria.ru/20220818/golos-1810534640.html

Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой

Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой - РИА Новости, 18.08.2022

Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой

Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:34

2022-08-18T17:34

2022-08-18T17:34

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шоу-бизнес

лариса гузеева

шоу "голос"

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия Нагиева.В передаче обновился и состав жюри: к Елене Ваенге и Валерию Сюткину добавились Александр Малинин и Игорь Корнелюк.Ранее Гузеева признавалась, что готова к раздражению в свой адрес.Отмечалось, что Нагиев несколько сезонов назад уже планировал взять творческий отпуск от проекта.

https://ria.ru/20220818/zemfira-1810450401.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лариса гузеева, шоу "голос"