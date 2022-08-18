Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой
Появились первые фото со съемок шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой и наставниками
© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Появились первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. 60+" с Ларисой Гузеевой, сообщили в пресс-службе Первого канала. В роли ведущей она заменила Дмитрия Нагиева.
В передаче обновился и состав жюри: к Елене Ваенге и Валерию Сюткину добавились Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
Шоу "Голос 60+"
Ранее Гузеева признавалась, что готова к раздражению в свой адрес.
"В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать", – говорила ведущая.
© Фото : Первый канал/Ю.ФеклистовШоу "Голос 60+"
© Фото : Первый канал/Ю.Феклистов
Шоу "Голос 60+"
Отмечалось, что Нагиев несколько сезонов назад уже планировал взять творческий отпуск от проекта.