https://ria.ru/20220818/germaniya-1810368633.html

"Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд россиян

"Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд россиян - РИА Новости, 18.08.2022

"Альтернатива для Германии" выступила против запрета на въезд россиян

Члены оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерены оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он сдержал свое обещание и... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:30

2022-08-18T09:30

2022-08-18T09:43

в мире

владимир зеленский

владимир путин

константин косачев

россия

эстония

осло

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Члены оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерены оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он сдержал свое обещание и не вводил запрет на въезд российских туристов в страну, заявил РИА Новости лидер партии Тино Крупалла.Ранее Шольц на пресс-конференции после встречи лидеров стран Северного совета в Осло фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе россиянам, которые против правительства. На вопрос о визах для россиян он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением "принять санкции против тех, кто ответственен за войну". Среди "ответственных" он назвал олигархов и тех, кто получает выгоду от российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным."Европейский континент не должен быть разделен. Мы будем оказывать давление на канцлера Шольца, чтобы на этот раз он придерживался своей позиции и не поддался снова давлению со стороны разжигателей войны "Зеленых" и Свободной демократической партии (FDP)", - сказал Крупалла.По словам лидера партии, АдГ выступает против запрета на въезд россиян."Свобода передвижения и, следовательно, свобода путешествий, считается правом человека. Нельзя просто лишить граждан России этого права. Такие запреты на въезд могут быстро выйти за рамки причин войны и привести к новому "железному занавесу". Мы не можем допустить это", - заявил он.По словам Крупаллы Шенгенский визовый кодекс не предусматривает прекращения выдачи краткосрочных виз. При этом он признал, что правила Шенгена дали странам-членам ЕС большую свободу действий для политически мотивированных ограничений на долгосрочные визы.В среду министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.Эстония с 18 августа вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной в Эстонии шенгенской визой, однако граждане РФ, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, пока могут въезжать в республику.Также ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России - до 500 в день, 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% - для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220818/vizy-1810359812.html

https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html

россия

эстония

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, константин косачев, россия, эстония, осло, совет федерации рф, евросоюз, новости - туризм, туризм