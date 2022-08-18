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Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину - РИА Новости, 18.08.2022
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Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
У президента Турции Тайипа Эрдогана на встрече с украинскими властями имеется конкретная миссия - образумить Киев и детально объяснить угрозы относительно... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T14:31
2022-08-18T14:34
в мире
антониу гутерреш
владимир зеленский
россия
украина
львов
оон
реджеп тайип эрдоган
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БАКУ, 18 авг – РИА Новости. У президента Турции Тайипа Эрдогана на встрече с украинскими властями имеется конкретная миссия - образумить Киев и детально объяснить угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, заявил РИА Новости председатель Центра кризисных и политических исследований (Анкара), профессор Мехмет Сейфаддин Арол.Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал, ссылаясь на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.По мнению эксперта, "Эрдоган до мелочей знает позицию" России. "Сегодня во Львове у него будет миссия - образумить (Киев - ред).... Ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны", - полагает собеседник агентства.По его словам, успешное завершение переговоров по зерновому коридору сформировало атмосферу, в которой уже можно найти некоторые точки соприкосновения, что в итоге послужит региональному и международному миру."То есть зерновой коридор является важной возможностью для поиска путей достижения устойчивого мира", - сказал эксперт, добавив, что ситуация вблизи Запорожской АЭС "увеличили риск атомной угрозы". "Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, с региональной и международной точек зрения", - подчеркнул Арол.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.Как заявил в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.
https://ria.ru/20220818/peregovory-1810347788.html
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в мире, антониу гутерреш, владимир зеленский, россия, украина, львов, оон, реджеп тайип эрдоган, турция
В мире, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Львов, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
14:31 18.08.2022 (обновлено: 14:34 18.08.2022)
 
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину

Профессор Арол заявил, что у президента Турции Эрдогана есть миссия – образумить Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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БАКУ, 18 авг – РИА Новости. У президента Турции Тайипа Эрдогана на встрече с украинскими властями имеется конкретная миссия - образумить Киев и детально объяснить угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, заявил РИА Новости председатель Центра кризисных и политических исследований (Анкара), профессор Мехмет Сейфаддин Арол.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал, ссылаясь на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В Киеве предположили, какие уступки для России предложит Зеленскому Эрдоган
По мнению эксперта, "Эрдоган до мелочей знает позицию" России. "Сегодня во Львове у него будет миссия - образумить (Киев - ред).... Ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны", - полагает собеседник агентства.
По его словам, успешное завершение переговоров по зерновому коридору сформировало атмосферу, в которой уже можно найти некоторые точки соприкосновения, что в итоге послужит региональному и международному миру.
"То есть зерновой коридор является важной возможностью для поиска путей достижения устойчивого мира", - сказал эксперт, добавив, что ситуация вблизи Запорожской АЭС "увеличили риск атомной угрозы". "Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, с региональной и международной точек зрения", - подчеркнул Арол.
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16 августа, 18:47
Евросоюз запросил у Анкары данные об отношениях с Москвой, сообщили СМИ
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Как заявил в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В миреАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЛьвовООНРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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