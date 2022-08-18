14:31 18.08.2022 (обновлено: 14:34 18.08.2022)
Эксперт назвал цель визита Эрдогана на Украину
Профессор Арол заявил, что у президента Турции Эрдогана есть миссия – образумить Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
БАКУ, 18 авг – РИА Новости. У президента Турции Тайипа Эрдогана на встрече с украинскими властями имеется конкретная миссия - образумить Киев и детально объяснить угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, заявил РИА Новости председатель Центра кризисных и политических исследований (Анкара), профессор Мехмет Сейфаддин Арол.
Эрдоган в четверг прибыл во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщила ранее газета Yeni Şafak. По данным турецкого ТВ, которое ссылалось на диписточники, Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Другой турецкий телеканал, ссылаясь на источники сообщал, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
По мнению эксперта, "Эрдоган до мелочей знает позицию" России. "Сегодня во Львове у него будет миссия - образумить (Киев - ред).... Ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны", - полагает собеседник агентства.
По его словам, успешное завершение переговоров по зерновому коридору сформировало атмосферу, в которой уже можно найти некоторые точки соприкосновения, что в итоге послужит региональному и международному миру.
"То есть зерновой коридор является важной возможностью для поиска путей достижения устойчивого мира", - сказал эксперт, добавив, что ситуация вблизи Запорожской АЭС "увеличили риск атомной угрозы". "Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности, с региональной и международной точек зрения", - подчеркнул Арол.
ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Как заявил в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, киевский режим готовит на пятницу резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, Россию планируется обвинить в техногенной катастрофе.