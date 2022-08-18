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Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/erdogan-1810378384.html
Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, пишут СМИ
Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 18.08.2022
Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, пишут СМИ
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T10:07
2022-08-18T11:56
специальная военная операция на украине
реджеп тайип эрдоган
в мире
турция
владимир зеленский
львов
владимир путин
россия
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники."Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", — сообщил корреспондент телеканала из Львова.Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине."Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь". Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша", — отметил телеканал.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, владимир зеленский, львов, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Турция, Владимир Зеленский, Львов, Владимир Путин, Россия, Украина
10:07 18.08.2022 (обновлено: 11:56 18.08.2022)
 
Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, пишут СМИ

A Haber: Эрдоган во Львове предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", — сообщил корреспондент телеканала из Львова.
Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения "дорожной карты" по Украине.
"Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом "Нет конкретного вопроса для решения лидеров". Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить "дорожную карту". Затем делегации могут начать работу по воплощению этой "дорожной карты" в жизнь". Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша", — отметил телеканал.
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Специальная военная операция на УкраинеРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреТурцияВладимир ЗеленскийЛьвовВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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