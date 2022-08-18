https://ria.ru/20220818/byudzhet-1810361996.html

Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах

Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах - РИА Новости, 18.08.2022

Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах

Из-за оттока студентов в Москву и Санкт-Петербург региональные вузы добавляют бюджетные места в надежде на сохранение студентов в регионе, сообщил РИА Норвости... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:44

2022-08-18T08:44

2022-08-18T08:44

форум "армия-2022"

образование - общество

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Из-за оттока студентов в Москву и Санкт-Петербург региональные вузы добавляют бюджетные места в надежде на сохранение студентов в регионе, сообщил РИА Норвости президент РТУ МИРЭА, академик РАН Александр Сигов."Ребята из регионов стараются учиться в Санкт-Петербурге и Москве и уезжают из своих регионов. В каком-то смысле именно это являлось причиной того, что периферийные вузы существенно добавляют бюджетные места в надежде на то, что ребята пойдут учиться в своих регионах, в свои хорошие вузы", - сказал он на площадке форума "Армия-2022".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220810/forma-1808604536.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия-2022", образование - общество, россия