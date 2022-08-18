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Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах
Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах - РИА Новости, 18.08.2022
Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах
Из-за оттока студентов в Москву и Санкт-Петербург региональные вузы добавляют бюджетные места в надежде на сохранение студентов в регионе, сообщил РИА Норвости... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T08:44
2022-08-18T08:44
2022-08-18T08:44
форум "армия-2022"
образование - общество
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Из-за оттока студентов в Москву и Санкт-Петербург региональные вузы добавляют бюджетные места в надежде на сохранение студентов в регионе, сообщил РИА Норвости президент РТУ МИРЭА, академик РАН Александр Сигов."Ребята из регионов стараются учиться в Санкт-Петербурге и Москве и уезжают из своих регионов. В каком-то смысле именно это являлось причиной того, что периферийные вузы существенно добавляют бюджетные места в надежде на то, что ребята пойдут учиться в своих регионах, в свои хорошие вузы", - сказал он на площадке форума "Армия-2022".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "армия-2022", образование - общество, россия
Форум "Армия-2022", Образование - Общество, Россия
Эксперт объяснил увеличение бюджетных мест в региональных вузах
Эксперт Сигов: регионы добавляют бюджетные места, чтобы сократить отток студентов в Москву