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Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова - РИА Новости, 18.08.2022
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Наука
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Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова
Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова - РИА Новости, 18.08.2022
Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера Николая... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T18:54
2022-08-18T18:54
наука
россия
российская академия наук
наука
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера Николая Басова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая значительный вклад Н.Г. Басова в отечественную и мировую науку и в связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения Н.Г. Басова", - говорится в документе.Кабмину поручено в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий."Правительству РФ... учредить начиная с 2023 года пять персональных стипендий имени Н.Г. Басова для аспирантов федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук и определить порядок назначения этих стипендий", - добавляется в указе.Региональным властям, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа.Николай Геннадиевич Басов (1922-2001) - физик, специалист в области квантовой радиофизики. В 1952 году Басов совместно с другим выдающимся ученым Александром Прохоровым первыми продемонстрировали возможность построения генераторов и усилителей электромагнитных волн с использованием явления так называемого вынужденного перехода в квантовых системах с инверсией населенности уровней. В 1964 году Басов, Прохоров и американец Чарльз Таунс получили Нобелевскую премию по физике за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые привели к открытию оптических квантовых генераторов - лазеров и квантовых генераторов электромагнитных микроволн - мазеров.
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россия, российская академия наук, наука, общество, владимир путин
Наука, Россия, Российская академия наук, Наука, Общество, Владимир Путин
18:54 18.08.2022
 
Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова

Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения физика Николая Басова

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкАкадемик Николай Басов
Академик Николай Басов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Академик Николай Басов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера Николая Басова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая значительный вклад Н.Г. Басова в отечественную и мировую науку и в связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения Н.Г. Басова", - говорится в документе.
© Фото из архива НИЯУ МИФИЛауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, 1960-е годы.
Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, 1960-е годы.
© Фото из архива НИЯУ МИФИ
Лауреат Нобелевской премии по физике Николай Геннадиевич Басов, 1960-е годы.
Кабмину поручено в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
"Правительству РФ... учредить начиная с 2023 года пять персональных стипендий имени Н.Г. Басова для аспирантов федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук и определить порядок назначения этих стипендий", - добавляется в указе.
Региональным властям, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа.
Николай Геннадиевич Басов (1922-2001) - физик, специалист в области квантовой радиофизики. В 1952 году Басов совместно с другим выдающимся ученым Александром Прохоровым первыми продемонстрировали возможность построения генераторов и усилителей электромагнитных волн с использованием явления так называемого вынужденного перехода в квантовых системах с инверсией населенности уровней. В 1964 году Басов, Прохоров и американец Чарльз Таунс получили Нобелевскую премию по физике за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые привели к открытию оптических квантовых генераторов - лазеров и квантовых генераторов электромагнитных микроволн - мазеров.
Этнограф-майянист Юрий Кнорозов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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