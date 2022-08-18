https://ria.ru/20220818/basov-1810576975.html

Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова

Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова - РИА Новости, 18.08.2022

Путин постановил отпраздновать столетие одного из создателей лазера Басова

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера Николая... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T18:54

2022-08-18T18:54

2022-08-18T18:54

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера Николая Басова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая значительный вклад Н.Г. Басова в отечественную и мировую науку и в связи с исполняющимся в 2022 году 100-летием со дня его рождения, постановляю: 1. Принять предложение правительства РФ о праздновании в 2022 году 100-летия со дня рождения Н.Г. Басова", - говорится в документе.Кабмину поручено в месячный срок образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий."Правительству РФ... учредить начиная с 2023 года пять персональных стипендий имени Н.Г. Басова для аспирантов федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук и определить порядок назначения этих стипендий", - добавляется в указе.Региональным властям, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 18 августа.Николай Геннадиевич Басов (1922-2001) - физик, специалист в области квантовой радиофизики. В 1952 году Басов совместно с другим выдающимся ученым Александром Прохоровым первыми продемонстрировали возможность построения генераторов и усилителей электромагнитных волн с использованием явления так называемого вынужденного перехода в квантовых системах с инверсией населенности уровней. В 1964 году Басов, Прохоров и американец Чарльз Таунс получили Нобелевскую премию по физике за фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые привели к открытию оптических квантовых генераторов - лазеров и квантовых генераторов электромагнитных микроволн - мазеров.

https://ria.ru/20220701/knorozov-1799670448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, российская академия наук, наука, общество, владимир путин