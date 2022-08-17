https://ria.ru/20220817/vyplata-1810218603.html

Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка

Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка

Реализация идеи о выплате в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка повысит рождаемость в России, однако распространяться она должна на семьи с низким... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:36

общество

западная европа

россия

дети

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Реализация идеи о выплате в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка повысит рождаемость в России, однако распространяться она должна на семьи с низким уровнем дохода, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.Ранее газета "Известия" сообщила, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.Он обратил внимание, что для достижения этой цели рождение в семье третьего и последующих детей очень важно. Такой путь демографического развития - стимулирование рождения более двух детей - уже давно применяется во многих странах, прежде всего Западной Европы.По словам эксперта, этот подход существовал в России и раньше, но часть выплат ложилась на региональные бюджеты, а федеральный оплачивал свою часть при определенных гарантиях со стороны региона. Это, по его словам, не привело к значимым положительным результатам. По мнению Щербакова, выплаты должен брать на себя федеральный бюджет."Ещё один важный момент: эта мера не должна распространяться на матерей с высоким уровнем дохода. Но каковы критерии дифференциации - это уже тема отдельного разговора", - выразил мнение он.

https://ria.ru/20220816/vyplaty-1810066800.html

западная европа

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, западная европа, россия, дети