https://ria.ru/20220817/vyplata-1810218603.html
Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка
Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка
Реализация идеи о выплате в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка повысит рождаемость в России, однако распространяться она должна на семьи с низким... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:36
общество
западная европа
россия
дети
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Реализация идеи о выплате в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка повысит рождаемость в России, однако распространяться она должна на семьи с низким уровнем дохода, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.Ранее газета "Известия" сообщила, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.Он обратил внимание, что для достижения этой цели рождение в семье третьего и последующих детей очень важно. Такой путь демографического развития - стимулирование рождения более двух детей - уже давно применяется во многих странах, прежде всего Западной Европы.По словам эксперта, этот подход существовал в России и раньше, но часть выплат ложилась на региональные бюджеты, а федеральный оплачивал свою часть при определенных гарантиях со стороны региона. Это, по его словам, не привело к значимым положительным результатам. По мнению Щербакова, выплаты должен брать на себя федеральный бюджет."Ещё один важный момент: эта мера не должна распространяться на матерей с высоким уровнем дохода. Но каковы критерии дифференциации - это уже тема отдельного разговора", - выразил мнение он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, западная европа, россия, дети
Общество, Западная Европа, Россия, Дети
Эксперт прокомментировал идею о выплате миллиона рублей за третьего ребенка
Профессор РАНХиГС Щербаков: выплата миллиона рублей за третьего ребенка повысит демографию
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Реализация идеи о выплате в 1 миллион рублей при рождении третьего ребенка повысит рождаемость в России, однако распространяться она должна на семьи с низким уровнем дохода, считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Общественная палата направила в рабочую группу Госсовета предложение ввести выплату в 1 миллион рублей за рождение третьего и последующих детей. Также предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей вне зависимости от их материального положения.
"Это очень конструктивная, полезная и давно ожидаемая инициатива. Если она будет реализована в нашей государственной демографической политике, это повысит рождаемость. Это очень важный момент - стимулировать рождение именно третьего ребенка. Мы все еще испытываем глубокий демографический кризис. Сейчас коэффициент количества детей на одну женщину находится на уровне 1,78, а необходимо дойти до уровня 2,15 ребенка на одну женщину детородного возраста, чтобы воспроизводство населения обогнало убыль", - пояснил Щербаков РИА Новости.
Он обратил внимание, что для достижения этой цели рождение в семье третьего и последующих детей очень важно. Такой путь демографического развития - стимулирование рождения более двух детей - уже давно применяется во многих странах, прежде всего Западной Европы
.
По словам эксперта, этот подход существовал в России
и раньше, но часть выплат ложилась на региональные бюджеты, а федеральный оплачивал свою часть при определенных гарантиях со стороны региона. Это, по его словам, не привело к значимым положительным результатам. По мнению Щербакова, выплаты должен брать на себя федеральный бюджет.
"Ещё один важный момент: эта мера не должна распространяться на матерей с высоким уровнем дохода. Но каковы критерии дифференциации - это уже тема отдельного разговора", - выразил мнение он.