https://ria.ru/20220817/vizy-1810322926.html

WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией

WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией - РИА Новости, 17.08.2022

WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией

Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:35

2022-08-17T21:35

2022-08-17T23:31

владимир зеленский

россия

европа

евросоюз

в мире

украина

визы

шенгенская виза

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal."Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость.Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html

https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html

https://ria.ru/20220817/evrokomissiya-1810162804.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир зеленский, россия, европа, евросоюз, в мире, украина, визы, шенгенская виза