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WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией - РИА Новости, 17.08.2022
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WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией
WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией - РИА Новости, 17.08.2022
WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией
Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:35
2022-08-17T23:31
владимир зеленский
россия
европа
евросоюз
в мире
украина
визы
шенгенская виза
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal."Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость.Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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https://ria.ru/20220817/zelenskiy-1810141211.html
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владимир зеленский, россия, европа, евросоюз, в мире, украина, визы, шенгенская виза
Владимир Зеленский, Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Украина, Визы, Шенгенская виза
21:35 17.08.2022 (обновлено: 23:31 17.08.2022)
 
WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией

WSJ назвала призывы запретить выдачу Шенгенских виз россиянам слабостью ЕС

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.
"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.
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По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.

"Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина. <…> Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности", — подчеркнул журналист.

Он констатировал, что у Европы закончились идеи, каким образом можно еще попытаться ослабить Москву, подчеркнув, что подобное предложение лишь обнажила ее слабость.
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Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
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