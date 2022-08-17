21:35 17.08.2022 (обновлено: 23:31 17.08.2022)
WSJ: одно решение Европы показало ее истинную слабость перед Россией
WSJ назвала призывы запретить выдачу Шенгенских виз россиянам слабостью ЕС
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Возможный запрет на выдачу виз российским гражданам, обсуждаемый в Евросоюзе, представляет собой позорную перспективу, отметил журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.
"Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всех грехах обычных граждан, в то время как продолжают позволять российским государственным энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу", — заявил обозреватель.
Вчера, 16:27На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"
По мнению Наттраса, это происходит лишь потому, что европейские лидеры оказались неспособны справиться с энергетическим кризисом без поставок из России, но при этом им необходимо сохранять видимую эффективность санкционного режима.
"Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента Путина. <…> Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности", — подчеркнул журналист.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.