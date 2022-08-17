15:51 17.08.2022 (обновлено: 16:30 17.08.2022)
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян
Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил аннулировать туристические шенгенские визы россиян
© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
"Самое лучшее, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать", - приводит слова Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закреплённых в международных правовых актах.