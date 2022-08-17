Рейтинг@Mail.ru
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян - РИА Новости, 17.08.2022
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:51
2022-08-17T16:30
в мире
урмас рейнсалу
арвидас анушаускас
константин косачев
россия
литва
германия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_09ce8b6ead05f744b68048a0cba223b2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".По словам литовского министра, общее решение на уровне Евросоюза необходимо, потому что "сейчас гражданин России может получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть, и через территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши ехать туда, где хочет отдыхать".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закреплённых в международных правовых актах.
https://ria.ru/20220817/vizy-1810226828.html
россия
литва
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778279605_368:0:3097:2047_1920x0_80_0_0_81d2d32a61cfb9972b8e6965e0199dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урмас рейнсалу, арвидас анушаускас, константин косачев, россия, литва, германия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии, новости - туризм
В мире, Урмас Рейнсалу, Арвидас Анушаускас, Константин Косачев, Россия, Литва, Германия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
15:51 17.08.2022 (обновлено: 16:30 17.08.2022)
 
В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил аннулировать туристические шенгенские визы россиян

© AP Photo / Olivier DoulieryМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Olivier Douliery
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".
"Самое лучшее, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать", - приводит слова Ландсбергиса портал Lietuvos rytas.
По словам литовского министра, общее решение на уровне Евросоюза необходимо, потому что "сейчас гражданин России может получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть, и через территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши ехать туда, где хочет отдыхать".
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закреплённых в международных правовых актах.
В центре Утрехта - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 15:14
Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам
 
ТуризмВ миреУрмас РейнсалуАрвидас АнушаускасКонстантин КосачевРоссияЛитваГерманияЕвросоюзСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала