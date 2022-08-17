https://ria.ru/20220817/vizy-1810236461.html

В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян

В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян - РИА Новости, 17.08.2022

В МИД Литвы выступили за аннулирование туристических шенгенских виз россиян

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:51

2022-08-17T15:51

2022-08-17T16:30

в мире

урмас рейнсалу

арвидас анушаускас

константин косачев

россия

литва

германия

евросоюз

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил на уровне ЕС отменить действие туристических шенгенских виз, выданных россиянам.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Парламент Латвии принял заявление, призвав страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас ранее заявил, что страны ЕС вряд ли придут к общему соглашению о запрете выдачи виз россиянам, однако это не повод для Вильнюса "опускать руки".По словам литовского министра, общее решение на уровне Евросоюза необходимо, потому что "сейчас гражданин России может получить визу в консульстве Германии в любом городе, где оно есть, и через территорию Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши ехать туда, где хочет отдыхать".В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявлял замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена проявлением национализма, дискриминации, а также нарушением принципов свободы передвижения, закреплённых в международных правовых актах.

https://ria.ru/20220817/vizy-1810226828.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урмас рейнсалу, арвидас анушаускас, константин косачев, россия, литва, германия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии, новости - туризм