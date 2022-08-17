Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам
Посол Шульгин: в Нидерландах сдержанно реагируют на идею не выдавать визы россиянам
В центре Утрехта. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока сдержанно реагирует на эту тему, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
"Официальные голландские власти эту ситуацию никак не комментируют, но местные эксперты-международники, правовики, предупреждают, что если это случится, то будет катастрофой. Потому что дискредитирует сам Европейский союз и будет нарушением принципа, который исповедует Брюссель - о равенстве всех перед законом", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока, насколько можно судить, в Голландии наблюдается сдержанная реакция на этот счет", - добавил посол.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".