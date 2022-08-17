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Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам - РИА Новости, 17.08.2022
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Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам
Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам - РИА Новости, 17.08.2022
Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам
Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:14
2022-08-17T15:14
в мире
урмас рейнсалу
константин косачев
россия
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совет федерации рф
евросоюз
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока сдержанно реагирует на эту тему, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин."Пока, насколько можно судить, в Голландии наблюдается сдержанная реакция на этот счет", - добавил посол.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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в мире, урмас рейнсалу, константин косачев, россия, голландия, германия, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Урмас Рейнсалу, Константин Косачев, Россия, Голландия, Германия, Совет Федерации РФ, Евросоюз
15:14 17.08.2022
 
Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам

Посол Шульгин: в Нидерландах сдержанно реагируют на идею не выдавать визы россиянам

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВ центре Утрехта
В центре Утрехта - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока сдержанно реагирует на эту тему, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
"Официальные голландские власти эту ситуацию никак не комментируют, но местные эксперты-международники, правовики, предупреждают, что если это случится, то будет катастрофой. Потому что дискредитирует сам Европейский союз и будет нарушением принципа, который исповедует Брюссель - о равенстве всех перед законом", - сказал Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока, насколько можно судить, в Голландии наблюдается сдержанная реакция на этот счет", - добавил посол.
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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В миреУрмас РейнсалуКонстантин КосачевРоссияГолландияГерманияСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
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