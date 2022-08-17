https://ria.ru/20220817/vizy-1810226828.html

Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам

Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам - РИА Новости, 17.08.2022

Посол рассказал о реакции Нидерландов на идею не выдавать визы россиянам

Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:14

2022-08-17T15:14

2022-08-17T15:14

в мире

урмас рейнсалу

константин косачев

россия

голландия

германия

совет федерации рф

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/81/1478368130_0:269:2686:1780_1920x0_80_0_0_ae2dbf768709bb22c331e26a28c0a2b2.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Власти Нидерландов официально не комментируют обсуждение в ЕС вопроса о том, что россиянам надо перестать выдавать шенгенские визы, в целом страна пока сдержанно реагирует на эту тему, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин."Пока, насколько можно судить, в Голландии наблюдается сдержанная реакция на этот счет", - добавил посол.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220816/shengen-1810081674.html

россия

голландия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, урмас рейнсалу, константин косачев, россия, голландия, германия, совет федерации рф, евросоюз