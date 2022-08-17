На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"
Newsweek: запрет на выдачу виз россиянам станет большой ошибкой
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет Newsweek.
"Это прискорбно, поскольку такие запреты наивны и ошибочны. <…> По сути, запреты на выдачу виз и видов на жительство — это санкции назло", — говорится в статье.
По мнению автора, очередная "хотелка Киева" нарушит планы российских студентов на иностранное образование, разделит семьи, оказавшиеся по разные стороны границы, а туристов заставит выбрать другое направление поездок.
"То, что Украина требует этого от Запада, не удивляет: сегодня они хватаются за любую возможность в надежде, что хоть что-то сработает. Но мы не обязаны повторять за ними", — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.
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Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
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