Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины" - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины" - РИА Новости, 17.08.2022
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"
Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:27
2022-08-17T16:27
россия
украина
евросоюз
в мире
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_9ace0dce846eb616bc5eb7d42ed4e249.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет Newsweek."Это прискорбно, поскольку такие запреты наивны и ошибочны. &lt;…&gt; По сути, запреты на выдачу виз и видов на жительство — это санкции назло", — говорится в статье.По мнению автора, очередная "хотелка Киева" нарушит планы российских студентов на иностранное образование, разделит семьи, оказавшиеся по разные стороны границы, а туристов заставит выбрать другое направление поездок."То, что Украина требует этого от Запада, не удивляет: сегодня они хватаются за любую возможность в надежде, что хоть что-то сработает. Но мы не обязаны повторять за ними", — заключил он.Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html
https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418c53dcddba889205bee0d480fbaa96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евросоюз, в мире, владимир зеленский
Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Владимир Зеленский
16:27 17.08.2022
 
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"

Newsweek: запрет на выдачу виз россиянам станет большой ошибкой

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет Newsweek.
"Это прискорбно, поскольку такие запреты наивны и ошибочны. <…> По сути, запреты на выдачу виз и видов на жительство — это санкции назло", — говорится в статье.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:11
В Китае заговорили о катастрофе из-за "шахматной партии" США на Украине
По мнению автора, очередная "хотелка Киева" нарушит планы российских студентов на иностранное образование, разделит семьи, оказавшиеся по разные стороны границы, а туристов заставит выбрать другое направление поездок.
"То, что Украина требует этого от Запада, не удивляет: сегодня они хватаются за любую возможность в надежде, что хоть что-то сработает. Но мы не обязаны повторять за ними", — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 08:00
Европа намерена закрыть окно к себе для России
Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
 
РоссияУкраинаЕвросоюзВ миреВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала