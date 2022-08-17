https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html

На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"

На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины" - РИА Новости, 17.08.2022

На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"

Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:27

2022-08-17T16:27

2022-08-17T16:27

россия

украина

евросоюз

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, станет бесполезной санкцией, введенной назло, пишет Newsweek."Это прискорбно, поскольку такие запреты наивны и ошибочны. <…> По сути, запреты на выдачу виз и видов на жительство — это санкции назло", — говорится в статье.По мнению автора, очередная "хотелка Киева" нарушит планы российских студентов на иностранное образование, разделит семьи, оказавшиеся по разные стороны границы, а туристов заставит выбрать другое направление поездок."То, что Украина требует этого от Запада, не удивляет: сегодня они хватаются за любую возможность в надежде, что хоть что-то сработает. Но мы не обязаны повторять за ними", — заключил он.Ранее Владимир Зеленский призвал страны закрыть границы для россиян на год, чтобы "увидеть результат". В интервью газете Washington Post он назвал запрет на зарубежные поездки самыми значимыми санкциями.Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В четверг глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810241696.html

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

россия

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, украина, евросоюз, в мире, владимир зеленский