https://ria.ru/20220817/ukraina-1810127711.html

NYT: США призывают присвоить алмазам из России статус "кровавых"

NYT: США призывают присвоить алмазам из России статус "кровавых" - РИА Новости, 17.08.2022

NYT: США призывают присвоить алмазам из России статус "кровавых"

США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:21

2022-08-17T05:21

2022-08-17T05:22

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.Как отмечает газета, в июне на собрании Кимберлийского процесса в Ботсване подняли вопрос об алмазах из РФ. Однако, обсуждение закончилось после вето России, Китая и Белоруссии. Тогда начались споры по поводу того, должна ли РФ принимать участие в работе процесса.По данным издания, США запретили импорт российских необработанных алмазов, но российские бриллианты все равно попадают в страну. Газета также утверждает, что большинство алмазов из России якобы обрабатывают в Индии, где их маркируют как алмазы индийского происхождения.Попытки правительств западных стран присвоить алмазам из РФ статус "кровавых" являются "политической демагогией", заявили газете в пресс-службе российского Минфина.

https://ria.ru/20220511/torgovlya-1787988761.html

https://ria.ru/20220512/brillianty-1788106746.html

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в мире, россия, сша, юар, министерство финансов рф (минфин россии)