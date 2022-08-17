https://ria.ru/20220817/ukraina-1810121397.html

USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ

USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ - РИА Новости, 17.08.2022

USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ

Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T01:41

2022-08-17T01:41

2022-08-17T01:46

украина

агентство по международному развитию сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal."USAID потратит более 68 млн долларов на покупку и доставку украинского зерна", - говорится в материале.Издание отмечает, что это самая большая экспортная сделка после начала российской спецоперации на Украине.Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу, пишет WSJ.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html

украина

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украина, агентство по международному развитию сша