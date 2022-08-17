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USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ - РИА Новости, 17.08.2022
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USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ
USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ - РИА Новости, 17.08.2022
USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ
Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:41
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal."USAID потратит более 68 млн долларов на покупку и доставку украинского зерна", - говорится в материале.Издание отмечает, что это самая большая экспортная сделка после начала российской спецоперации на Украине.Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу, пишет WSJ.
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украина, агентство по международному развитию сша
Украина, Агентство по международному развитию США
01:41 17.08.2022 (обновлено: 01:46 17.08.2022)
 
USAID потратит более 68 миллионов долларов на украинское зерно, пишет WSJ

WSJ: госагентство USAID потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна

© AP Photo / J. David AkeШтаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / J. David Ake
Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) потратит свыше 68 миллионов долларов на покупку украинского зерна, сообщает Wall Street Journal.
"USAID потратит более 68 млн долларов на покупку и доставку украинского зерна", - говорится в материале.
Издание отмечает, что это самая большая экспортная сделка после начала российской спецоперации на Украине.
Средства будут предоставлены через Всемирную продовольственную программу, пишет WSJ.
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 18:01
Польские дилеры обогащаются на украинском зерне, заявил эксперт
 
УкраинаАгентство по международному развитию США
 
 
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