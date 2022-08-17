https://ria.ru/20220817/ucheniya-1810201750.html

Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России

Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России - РИА Новости, 17.08.2022

Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:18

2022-08-17T13:18

2022-08-17T13:31

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народно-освободительная армия китая

воздушно-десантные войска россии

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ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая."В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и Россия, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.Отмечается, что в учениях также будут участвовать военные из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран."Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам", - указали в ведомстве, отметив, что участие китайских военных в учениях "не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации".Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, народно-освободительная армия китая, воздушно-десантные войска россии