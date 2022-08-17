https://ria.ru/20220817/ucheniya-1810201750.html
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России - РИА Новости, 17.08.2022
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:18
2022-08-17T13:18
2022-08-17T13:31
в мире
китай
россия
народно-освободительная армия китая
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764841576_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_2f778c8c59f6281fbc1e0f9f332ded75.jpg
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая."В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и Россия, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.Отмечается, что в учениях также будут участвовать военные из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран."Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам", - указали в ведомстве, отметив, что участие китайских военных в учениях "не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации".Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
https://ria.ru/20220815/tof-1809583092.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764841576_189:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_5e3f47ca9416783021f47757b22cc10d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, народно-освободительная армия китая, воздушно-десантные войска россии
В мире, Китай, Россия, Народно-освободительная армия Китая, Воздушно-десантные войска России
13:18 17.08.2022 (обновлено: 13:31 17.08.2022)
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России
Минобороны КНР: китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России