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Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России - РИА Новости, 17.08.2022
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Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России - РИА Новости, 17.08.2022
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:18
2022-08-17T13:31
в мире
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россия
народно-освободительная армия китая
воздушно-десантные войска россии
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ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая."В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и Россия, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.Отмечается, что в учениях также будут участвовать военные из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран."Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам", - указали в ведомстве, отметив, что участие китайских военных в учениях "не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации".Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
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в мире, китай, россия, народно-освободительная армия китая, воздушно-десантные войска россии
В мире, Китай, Россия, Народно-освободительная армия Китая, Воздушно-десантные войска России
13:18 17.08.2022 (обновлено: 13:31 17.08.2022)
 
Китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России

Минобороны КНР: китайские военные примут участие в учениях "Восток-2022" в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкипаж БМП-2 армии КНР на полигоне Алабино в Московской области
Экипаж БМП-2 армии КНР на полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экипаж БМП-2 армии КНР на полигоне Алабино в Московской области. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях "Восток-2022" в России, сообщило в среду министерство обороны Китая.
"В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и Россия, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях "Восток-2022", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.
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Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
Отмечается, что в учениях также будут участвовать военные из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.
"Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества со всеми участниками и повысить способность противостоять различным угрозам", - указали в ведомстве, отметив, что участие китайских военных в учениях "не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации".
Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств.
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