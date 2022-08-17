Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре
Канал CBC: группа членов канадского парламента может посетить Тайвань в октябре
Панорама Тайбэя. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC.
Прилететь на остров после визита туда американских конргессменов во главе с сенатором Эдом Марки намерены восемь членов комитета по международной торговле палаты общин Канады, заявила его глава Джуди Сгро. Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем.
"Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами", - сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.
Отметив, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается "значительное напряжение" в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой "необходимой поездке".
"Я пытаюсь быть дипломатичной в своих заявлениях, но я очевидно горжусь, что Канада тоже противостоит Китаю. Считаю, что отпор очень важен", - добавила она.
Отмечается, что члены парламентской группы ранее неоднократно посещали Тайвань, в том числе в 2014 году. Телеканал, однако, подчеркивает, что деятельность подобных групп по дружественным отношениям носит неофициальный характер и не санкционируется парламентом.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.