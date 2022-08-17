Рейтинг@Mail.ru
Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/tayvan-1810201235.html
Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре
Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре - РИА Новости, 17.08.2022
Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре
Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:15
2022-08-17T13:15
в мире
китай
тайвань
канада
нэнси пелоси
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809503414_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_f801fb2753dd5b0f1a6191bf5e264b41.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC.Прилететь на остров после визита туда американских конргессменов во главе с сенатором Эдом Марки намерены восемь членов комитета по международной торговле палаты общин Канады, заявила его глава Джуди Сгро. Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем."Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами", - сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.Отметив, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается "значительное напряжение" в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой "необходимой поездке"."Я пытаюсь быть дипломатичной в своих заявлениях, но я очевидно горжусь, что Канада тоже противостоит Китаю. Считаю, что отпор очень важен", - добавила она.Отмечается, что члены парламентской группы ранее неоднократно посещали Тайвань, в том числе в 2014 году. Телеканал, однако, подчеркивает, что деятельность подобных групп по дружественным отношениям носит неофициальный характер и не санкционируется парламентом.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220817/kitay-1810120294.html
https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html
https://ria.ru/20220817/mid-1810162220.html
китай
тайвань
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809503414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_538de25ce93ea9987917cfd14cc01e09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, канада, нэнси пелоси, си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, Канада, Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин
13:15 17.08.2022
 
Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре

Канал CBC: группа членов канадского парламента может посетить Тайвань в октябре

© AFP 2022 / Sam YehПанорама Тайбэя
Панорама Тайбэя - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
Панорама Тайбэя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC.
Прилететь на остров после визита туда американских конргессменов во главе с сенатором Эдом Марки намерены восемь членов комитета по международной торговле палаты общин Канады, заявила его глава Джуди Сгро. Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 01:31
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
"Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами", - сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.
Отметив, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается "значительное напряжение" в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой "необходимой поездке".
"Я пытаюсь быть дипломатичной в своих заявлениях, но я очевидно горжусь, что Канада тоже противостоит Китаю. Считаю, что отпор очень важен", - добавила она.
Отмечается, что члены парламентской группы ранее неоднократно посещали Тайвань, в том числе в 2014 году. Телеканал, однако, подчеркивает, что деятельность подобных групп по дружественным отношениям носит неофициальный характер и не санкционируется парламентом.
Рекламный щит приветствующий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:33
В МИД Китая заявили, что ценят позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:04
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД
 
В миреКитайТайваньКанадаНэнси ПелосиСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала