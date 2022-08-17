https://ria.ru/20220817/tayvan-1810201235.html

Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре

Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре - РИА Новости, 17.08.2022

Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре

Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:15

2022-08-17T13:15

2022-08-17T13:15

в мире

китай

тайвань

канада

нэнси пелоси

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Группа членов парламента Канады может посетить Тайвань в октябре, сообщает телеканал CBC.Прилететь на остров после визита туда американских конргессменов во главе с сенатором Эдом Марки намерены восемь членов комитета по международной торговле палаты общин Канады, заявила его глава Джуди Сгро. Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем."Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами", - сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.Отметив, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается "значительное напряжение" в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой "необходимой поездке"."Я пытаюсь быть дипломатичной в своих заявлениях, но я очевидно горжусь, что Канада тоже противостоит Китаю. Считаю, что отпор очень важен", - добавила она.Отмечается, что члены парламентской группы ранее неоднократно посещали Тайвань, в том числе в 2014 году. Телеканал, однако, подчеркивает, что деятельность подобных групп по дружественным отношениям носит неофициальный характер и не санкционируется парламентом.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220817/kitay-1810120294.html

https://ria.ru/20220817/kitay-1810170947.html

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тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, канада, нэнси пелоси, си цзиньпин