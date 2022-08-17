https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810206765.html

В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии

В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии - РИА Новости, 17.08.2022

В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии

Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:43

2022-08-17T13:43

2022-08-17T14:03

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. "Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине", — считает политик. Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом. Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить "Северный поток — 2" и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную "жаркую" осень и холодную зиму. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html

https://ria.ru/20220630/khabek-1799431077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия