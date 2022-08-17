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В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии - РИА Новости, 17.08.2022
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В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии - РИА Новости, 17.08.2022
В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:43
2022-08-17T14:03
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung. "Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине", — считает политик. Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом. Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить "Северный поток — 2" и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную "жаркую" осень и холодную зиму. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220804/germaniya-1807324873.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
13:43 17.08.2022 (обновлено: 14:03 17.08.2022)
 
В бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии

Депутат бундестага Эрнст назвал санкции против России харакири для Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
"Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине", — считает политик.
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Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.

Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить "Северный поток — 2" и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную "жаркую" осень и холодную зиму.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная их цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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