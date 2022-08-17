https://ria.ru/20220817/ryazan-1810231117.html

В Рязани разрабатывают большой туристический пешеходный маршрут

В Рязани разрабатывают большой туристический пешеходный маршрут - РИА Новости, 17.08.2022

В Рязани разрабатывают большой туристический пешеходный маршрут

Большой туристический пешеходный маршрут разрабатывается в Рязани, его концепцию планируется обсудить с широким кругом экспертов, сообщил временно исполняющий... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:30

2022-08-17T15:30

2022-08-17T15:39

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РЯЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Большой туристический пешеходный маршрут разрабатывается в Рязани, его концепцию планируется обсудить с широким кругом экспертов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков на пресс-конференции в среду.“У нас невероятно красивый город... Но большого пешеходного маршрута нет... Сейчас разрабатывается концепция... Когда появится документ, который устраивает достаточно небольшую рабочую группу, мы начнем расширять перечень участников, вовлекать все большее количество экспертов при каждом его обсуждении”, - сказал Малков.По словам главы региона, в настоящее время в городе ведется благоустройство отдельных территорий, что “не складывается в единое лицо, в единую концепцию”. Пешеходный маршрут включит территории Торгового городка, лесопарка, Рязанского кремля, Лыбедского бульвара, Центрального парка культуры и отдыха. В следующем году планируется начать реализацию проекта частями, дополнительно регион намерен обращаться на федеральный уровень за поддержкой.Кроме того, в районах Рязанской области ведется разработка инвестиционных паспортов туристических объектов, рассказал Малков. Подготовлен образец документа.“Уже более десятка инвестиционных паспортов готовы. В них мы указываем характеристики объектов, фотографии, примерные затраты на восстановление, реставрацию или строительство, какие-то направления того, как этот объект может потенциально использоваться”, - отметил врио губернатора.Он уточнил, что в число объектов, на которые разработаны инвестпаспорта, входит Старожиловский конный завод, поселок Остров в Рязани, усадебные комплексы. В сентябре работы планируется завершить, а затем провести региональную ярмарку для инвесторов, добавил Малков.

https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html

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