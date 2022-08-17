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В Крыму задержали расхитителей храмов - РИА Новости, 17.08.2022
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В Крыму задержали расхитителей храмов
В Крыму задержали расхитителей храмов - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму задержали расхитителей храмов
Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:21
2022-08-17T17:21
происшествия
россия
севастополь
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем на один миллион рублей, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Крым и полицейскими города Севастополя пресекли деятельность участников группы, подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов", - рассказала Волк.По предварительным данным полиции, двое подельников промышляли в ночное время. Они взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон ювелирные украшения, принесённые в дар прихожанами.Волк отметила, что злоумышленников задержали после очередной кражи из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе. Полицейские остановили их машину, а под капотом нашли украденные украшения более чем на один миллион рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны ещё к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", - отметила Волк.
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происшествия, россия, севастополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Россия, Севастополь, Республика Крым, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
17:21 17.08.2022
 
В Крыму задержали расхитителей храмов

В Крыму задержали двух мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем на один миллион рублей, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Крым и полицейскими города Севастополя пресекли деятельность участников группы, подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов", - рассказала Волк.
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По предварительным данным полиции, двое подельников промышляли в ночное время. Они взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон ювелирные украшения, принесённые в дар прихожанами.
Волк отметила, что злоумышленников задержали после очередной кражи из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе. Полицейские остановили их машину, а под капотом нашли украденные украшения более чем на один миллион рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны ещё к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", - отметила Волк.
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ПроисшествияРоссияСевастопольРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
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