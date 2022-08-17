В Крыму задержали расхитителей храмов
В Крыму задержали двух мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем на один миллион рублей, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Крым и полицейскими города Севастополя пресекли деятельность участников группы, подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов", - рассказала Волк.
По предварительным данным полиции, двое подельников промышляли в ночное время. Они взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон ювелирные украшения, принесённые в дар прихожанами.
Волк отметила, что злоумышленников задержали после очередной кражи из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе. Полицейские остановили их машину, а под капотом нашли украденные украшения более чем на один миллион рублей.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны ещё к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", - отметила Волк.
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