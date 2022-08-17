https://ria.ru/20220817/raskhititeli-1810272669.html

В Крыму задержали расхитителей храмов

В Крыму задержали расхитителей храмов - РИА Новости, 17.08.2022

В Крыму задержали расхитителей храмов

Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:21

2022-08-17T17:21

2022-08-17T17:21

происшествия

россия

севастополь

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Полицейские в Крыму задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже ювелирных драгоценностей из храмов, их взяли после очередной "вылазки" с украшениями более чем на один миллион рублей, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Крым и полицейскими города Севастополя пресекли деятельность участников группы, подозреваемых в кражах ювелирных изделий из храмов", - рассказала Волк.По предварительным данным полиции, двое подельников промышляли в ночное время. Они взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон ювелирные украшения, принесённые в дар прихожанами.Волк отметила, что злоумышленников задержали после очередной кражи из Свято-Никольского храма-памятника в Севастополе. Полицейские остановили их машину, а под капотом нашли украденные украшения более чем на один миллион рублей."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны ещё к четырём аналогичным кражам, совершённым в этом году в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Республике Беларусь", - отметила Волк.

https://ria.ru/20220816/uaz-1810096288.html

https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, севастополь, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк