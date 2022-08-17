https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1809997453.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон

Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон - РИА Новости, 17.08.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон

Определены наиболее востребованные направления для поездок в начале осени, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T03:49

2022-08-17T03:49

2022-08-17T04:10

туризм

туризм

новости - туризм

россия

сочи

краснодар

туту.ру

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808103392_0:255:3077:1986_1920x0_80_0_0_d1b6865424e69348d7de36efe1d501c3.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные направления для поездок в начале осени, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали бронирования пользователей с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. Оказалось, что 86,5 процента оплаченных билетов — по России. Средний чек составляет 8,4 тысячи рублей за путешествие в одну сторону.Сочи — самый популярный маршрут. Его доля за год выросла с 19 до 32 процентов, а средний чек составил 8,1 тысячи рублей. В пользу курорта перераспределилась часть пассажиропотока из закрытых южных аэропортов — Краснодара, Анапы и Геленджика, отмечают аналитики сервиса.Москва и Санкт-Петербург — на втором и третьем местах списка соответственно. Туда в первую половину осени туристы оформляют 13,7 и 9,6 процента билетов. Средние чеки — 6,8 тысячи рублей за перелет в одну сторону.В пятерке лидеров также — Минеральные Воды и Калининград. Их доля — 5,7 и три процента. За билеты в эти города путешественники платят в среднем 6,7 и 5,3 тысячи рублей соответственно.

https://ria.ru/20220814/tutaev-1808687555.html

россия

сочи

краснодар

санкт-петербург

москва

калининград

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, сочи, краснодар, туту.ру, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, санкт-петербург, москва, калининград, минеральные воды