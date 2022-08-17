https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1809997453.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон
Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон - РИА Новости, 17.08.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон
Определены наиболее востребованные направления для поездок в начале осени, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:49
2022-08-17T03:49
2022-08-17T04:10
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные направления для поездок в начале осени, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали бронирования пользователей с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. Оказалось, что 86,5 процента оплаченных билетов — по России. Средний чек составляет 8,4 тысячи рублей за путешествие в одну сторону.Сочи — самый популярный маршрут. Его доля за год выросла с 19 до 32 процентов, а средний чек составил 8,1 тысячи рублей. В пользу курорта перераспределилась часть пассажиропотока из закрытых южных аэропортов — Краснодара, Анапы и Геленджика, отмечают аналитики сервиса.Москва и Санкт-Петербург — на втором и третьем местах списка соответственно. Туда в первую половину осени туристы оформляют 13,7 и 9,6 процента билетов. Средние чеки — 6,8 тысячи рублей за перелет в одну сторону.В пятерке лидеров также — Минеральные Воды и Калининград. Их доля — 5,7 и три процента. За билеты в эти города путешественники платят в среднем 6,7 и 5,3 тысячи рублей соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, сочи, краснодар, туту.ру, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, санкт-петербург, москва, калининград, минеральные воды
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сочи, Краснодар, Туту.ру, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Минеральные Воды
03:49 17.08.2022 (обновлено: 04:10 17.08.2022)
Названы самые популярные маршруты для путешествий в бархатный сезон
Туту.ру: Сочи стал самым популярным направлением для путешествий в начале осени
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Определены наиболее востребованные направления для поездок в начале осени, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали бронирования пользователей с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. Оказалось, что 86,5 процента оплаченных билетов — по России. Средний чек составляет 8,4 тысячи рублей за путешествие в одну сторону.
Сочи — самый популярный маршрут. Его доля за год выросла с 19 до 32 процентов, а средний чек составил 8,1 тысячи рублей. В пользу курорта перераспределилась часть пассажиропотока из закрытых южных аэропортов — Краснодара, Анапы и Геленджика, отмечают аналитики сервиса.
Москва и Санкт-Петербург — на втором и третьем местах списка соответственно. Туда в первую половину осени туристы оформляют 13,7 и 9,6 процента билетов. Средние чеки — 6,8 тысячи рублей за перелет в одну сторону.
В пятерке лидеров также — Минеральные Воды и Калининград. Их доля — 5,7 и три процента. За билеты в эти города путешественники платят в среднем 6,7 и 5,3 тысячи рублей соответственно.