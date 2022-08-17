https://ria.ru/20220817/profsmena-1810126588.html

Школьники из Приамурья и ДНР посетили космическую профсмену

Школьники из Приамурья и ДНР посетили космическую профсмену - РИА Новости, 17.08.2022

Школьники из Приамурья и ДНР посетили космическую профсмену

Школьники из Приамурья и подшефного Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) посетили профориентационную смену, связанную с космической сферой,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T04:38

2022-08-17T04:38

2022-08-17T04:39

общество

юрий гагарин (космонавт)

амурская область

москва

донецкая народная республика

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг - РИА Новости. Школьники из Приамурья и подшефного Амвросиевского района Донецкой Народной Республики (ДНР) посетили профориентационную смену, связанную с космической сферой, в Москве, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Ученики амурского кадетского корпуса и школы №7 ЗАТО Циолковский и школьники из Амвросиевского района ДНР встретились в Москве на профориентационной смене. Подростки побывали в столичном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Им провели обзорную экскурсию по комплексу, познакомили с профессиями, связанными с космической сферой и историей освоения космоса."Для школьников в Москве запланирована интересная программа – они познакомятся с достопримечательностями столицы и новыми технологиями, посетят парк Патриот и тематические павильоны на ВДНХ. Всего на профориентационный тур в Москву приехало 18 школьников из Амурской области и 16 ребят из Амвросиевского района. Считаю, что для подростков из нашего подшефного региона, которые несколько лет прожили под обстрелами и не знают мирной жизни, - это хорошая возможность отдохнуть и определиться с будущей профессией", - цитирует пресс-служба областного правительства Орлова.Отмечается, что организовать поездку для подростков из Амвросиевского района удалось за счёт благотворительных средств, которые пожертвовали жители Амурской области на спецсчет. Во время экскурсии школьникам из подшефного района рассказали, что в Амурской области действует первый российский гражданский космодром Восточный, с которого только в 2021 году запустили пять ракетоносителей.Всего 500 детей с подшефной территории этим летом смогли впервые отдохнуть в детских санаторно-курортных комплексах Анапы и Крыма. Для детей были подготовлены развлекательные и познавательные программы, включающие "Час Приамурья", где детей познакомили с территориальными, социально-экономическими и культурными особенностями Амурской области.Приамурье взяло шефство над Амвросиевским районом ДНР в июне. Были определены первоочередные задачи, в том числе оказание помощи в подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Приняты решения по приобретению санитарного транспорта, будут выделены дополнительные средства на дороги. Жителями Приамурья собрано 60 тонн гуманитарного груза. В начале августа будущие первоклассники получили 255 портфелей с канцтоварами, детское питание для 162 малышей до года и абсорбирующее белье для 46 лежачих инвалидов. Также местные власти школам Амвросиевки передали три автобуса и 184 ноутбука.

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220816/priamure-1809886198.html

амурская область

москва

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общество, юрий гагарин (космонавт), амурская область, москва, донецкая народная республика