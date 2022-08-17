Россиянам массово отказывают в разрешении на работу в Польше
В гданьском регионе Польши россиянам массово отказывают в ВНЖ и разрешении на работу
Гданьск, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 авг – РИА Новости. Россиянам массово отказывают в разрешениях на временное пребывание и на работу в гданьском регионе Польши, сообщает местный городской портал Trojmiasto, ссылаясь на данные Поморского воеводского управления в Гданьске.
"Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве", - говорится в сообщении.
Из информации Поморского воеводского управления в Гданьске следует, что по состоянию с 24 февраля было 78 отказов гражданам России, которые обращались за разрешением на временное пребывание или за разрешением на работу. Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявок. Однако неизвестно, какой у них на данный момент статус. "Не исключено, что их еще анализируют чиновники. Однако масштаб отказов может быть еще больше", - сообщает портал.
Отмечается, что чиновники ссылаются "на законы О государственной безопасности и об охране общественного порядка". Со ссылкой на неофициальные источники портал сообщает, что отказы россиянам во временном пребывании и в праве на работу "связаны с рекомендациями Агентства внутренней безопасности".
При этом отмечается, что граждане России являются одной из крупнейших групп иностранцев, работающих в Поморском воеводстве. Согласно последним данным, среди подающих заявления на социальное обеспечение преобладают украинцы. На конец марта их было более 42,5 тысячи. Вторая группа - около 5 тысяч – это граждане Белоруссии. Первую пятерку замыкают обладатели паспортов Грузии (1524), России (1203) и Молдавии (1072).
Ранее власти Польши неоднократно заявляли о полной поддержке инициатив полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз и аннулировании действующих виз всеми странами этого соглашения.
16 августа, 16:25Таллин тестирует "карантин" для россиян, заявил политолог
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", отмечал замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.
В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.