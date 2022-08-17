https://ria.ru/20220817/orlenok-1809692344.html

Обратились к истокам. Ученые исследовали временный детский коллектив

Обратились к истокам. Ученые исследовали временный детский коллектив - РИА Новости, 17.08.2022

Обратились к истокам. Ученые исследовали временный детский коллектив

В ВДЦ "Орленок" проведено масштабное исследование временных детских коллективов. Специалисты изучили: динамику развития отряда, подростков-лидеров и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:00

наука

социальный навигатор

детские вопросы

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сн_образование

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россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. В ВДЦ "Орленок" проведено масштабное исследование временных детских коллективов. Специалисты изучили: динамику развития отряда, подростков-лидеров и аутсайдеров, а также ожидания детей от пребывания в лагере. Итоги представлены в сборнике "Летние объединения подростков: результаты психолого-педагогического исследования в ВДЦ "Орленок".Как сообщают исследователи, эта работа началась в 2020 году. Ее целью был анализ и осмысление образовательной среды Центра, ее ключевых компонентов и составляющих.Она добавила, что, рассматривая коммуникационно-организационный компонент образовательной среды лагеря, было замечено, что современное состояние первичного временного детского объединения отличается от нашего традиционного понимания в силу его трансформации. Поэтому главным фокусом исследования стали особенности детского контингента, приезжающего на смены, динамика коллективообразования, особенности межличностного взаимодействия, подростки, "выпадающие" из межличностного общения (аутсайдеры), подростки-лидеры."В своем исследовании мы изучили динамику коллективообразования временного детского объединения, описали отличительные черты лидеров и аутсайдеров, выяснили ожидания ребят от пребывания в лагере, а также узнали их интересы и стремления", – объяснила Сайфутдинова.Авторы сборника полагают, что современное понимание организации совместной жизнедеятельности в детском лагере претерпевает существенные изменения. Это связано с вариативностью деятельности, предлагаемой ребенку, возможностью выбирать, возможностью конструировать разнообразные форматы занятий, возможностью гибко реагировать на запрос ребенка.Исследование было проведено в 6-8 смены, в нем были задействованы шесть детских лагерей ("Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой", "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский"), 20 первичных временных детских объединений (423 подростка). Научный руководитель исследования – Борис Викторович Куприянов, профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук.

https://ria.ru/20210517/detskiy_lager-1732597632.html

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социальный навигатор, детские вопросы, общество, сн_образование, орленок (детский центр), краснодарский край, россия, детский отдых