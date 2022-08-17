https://ria.ru/20220817/oon-1810257623.html
Генсек ООН прибыл во Львов
Генсек ООН прибыл во Львов - РИА Новости, 17.08.2022
Генсек ООН прибыл во Львов
Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:46
2022-08-17T16:46
2022-08-17T18:22
антониу гутерреш
в мире
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стефан дюжаррик
реджеп тайип эрдоган
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ООН, 17 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы прибыли во Львов", — заявил он.Завтра Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Также в ООН рассчитывают, что генеральный секретарь организации встретится с украинским лидером один на один. В пятницу Гутерреш, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом Генеральный секретарь ООН пока не планирует посещать Москву.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет соглашений, которые позволили возобновить экспорт украинского зерна по морю.
https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810100489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антониу гутерреш, в мире, львов, оон, украина, владимир зеленский, стефан дюжаррик, реджеп тайип эрдоган, турция, одесса
Антониу Гутерреш, В мире, Львов, ООН, Украина, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Одесса
16:46 17.08.2022 (обновлено: 18:22 17.08.2022)
Генсек ООН прибыл во Львов
Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов, где 18 августа встретится с Зеленским и Эрдоганом