https://ria.ru/20220817/oon-1810257623.html

Генсек ООН прибыл во Львов

Генсек ООН прибыл во Львов - РИА Новости, 17.08.2022

Генсек ООН прибыл во Львов

Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:46

2022-08-17T16:46

2022-08-17T18:22

антониу гутерреш

в мире

львов

оон

украина

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стефан дюжаррик

реджеп тайип эрдоган

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ООН, 17 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы прибыли во Львов", — заявил он.Завтра Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Также в ООН рассчитывают, что генеральный секретарь организации встретится с украинским лидером один на один. В пятницу Гутерреш, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом Генеральный секретарь ООН пока не планирует посещать Москву.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет соглашений, которые позволили возобновить экспорт украинского зерна по морю.

https://ria.ru/20220816/vstrecha-1810100489.html

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Владимир Лаврентьев

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