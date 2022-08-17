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Генсек ООН прибыл во Львов - РИА Новости, 17.08.2022
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Генсек ООН прибыл во Львов
Генсек ООН прибыл во Львов - РИА Новости, 17.08.2022
Генсек ООН прибыл во Львов
Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:46
2022-08-17T18:22
антониу гутерреш
в мире
львов
оон
украина
владимир зеленский
стефан дюжаррик
реджеп тайип эрдоган
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ООН, 17 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Мы прибыли во Львов", — заявил он.Завтра Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.Также в ООН рассчитывают, что генеральный секретарь организации встретится с украинским лидером один на один. В пятницу Гутерреш, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом Генеральный секретарь ООН пока не планирует посещать Москву.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет соглашений, которые позволили возобновить экспорт украинского зерна по морю.
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антониу гутерреш, в мире, львов, оон, украина, владимир зеленский, стефан дюжаррик, реджеп тайип эрдоган, турция, одесса
Антониу Гутерреш, В мире, Львов, ООН, Украина, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Одесса
16:46 17.08.2022 (обновлено: 18:22 17.08.2022)
 
Генсек ООН прибыл во Львов

Генсек ООН Гутерреш прибыл во Львов, где 18 августа встретится с Зеленским и Эрдоганом

© Фото : аккаунт официального представителя Генсека ООН в соцсетиГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во Львове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во Львове - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : аккаунт официального представителя Генсека ООН в соцсети
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во Львове
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится во Львове, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Мы прибыли во Львов", — заявил он.
Завтра Гутерреш примет участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Также в ООН рассчитывают, что генеральный секретарь организации встретится с украинским лидером один на один. В пятницу Гутерреш, как ожидается, побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом Генеральный секретарь ООН пока не планирует посещать Москву.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет соглашений, которые позволили возобновить экспорт украинского зерна по морю.
Шестой Всероссийский форум-выставка Госзаказ 2010 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 20:43
Источник раскрыл возможную тему встречи генсека ООН с Зеленским и Эрдоганом
 
Антониу ГутеррешВ миреЛьвовООНУкраинаВладимир ЗеленскийСтефан ДюжаррикРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияОдесса
 
 
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