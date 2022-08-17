https://ria.ru/20220817/mid-1810162220.html

Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД

Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД - РИА Новости, 17.08.2022

Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД

Потенциальное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неизбежно приведет к ухудшению ситуации в экономике, Вашингтону придется нелегко, заявил директор... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:04

2022-08-17T11:04

2022-08-17T11:23

в мире

китай

тайвань

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нэнси пелоси

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потенциальное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неизбежно приведет к ухудшению ситуации в экономике, Вашингтону придется нелегко, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Конечно, если американцы захотят серьезного противостояния с Китаем, неизбежно ситуация в экономике станет еще хуже, потому что Китай - это сопоставимая уже по экономике США мировая экономическая держава, и здесь будет американцам совсем-совсем непросто", - сказал он в эфире "России 24", высказываясь о ситуации вокруг Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220817/kitay-1810131288.html

https://ria.ru/20220816/konflikt-1810004512.html

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тайвань

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нэнси пелоси, си цзиньпин