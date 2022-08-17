Рейтинг@Mail.ru
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/mid-1810162220.html
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД - РИА Новости, 17.08.2022
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД
Потенциальное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неизбежно приведет к ухудшению ситуации в экономике, Вашингтону придется нелегко, заявил директор... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:04
2022-08-17T11:23
в мире
китай
тайвань
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нэнси пелоси
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потенциальное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неизбежно приведет к ухудшению ситуации в экономике, Вашингтону придется нелегко, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Конечно, если американцы захотят серьезного противостояния с Китаем, неизбежно ситуация в экономике станет еще хуже, потому что Китай - это сопоставимая уже по экономике США мировая экономическая держава, и здесь будет американцам совсем-совсем непросто", - сказал он в эфире "России 24", высказываясь о ситуации вокруг Тайваня.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220817/kitay-1810131288.html
https://ria.ru/20220816/konflikt-1810004512.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нэнси пелоси, си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин
11:04 17.08.2022 (обновлено: 11:23 17.08.2022)
 
Противостояние Китая и США приведет к кризису в экономике, считают в МИД

МИД: противостояние США и Китая из-за Тайваня приведет к ухудшению ситуации в экономике

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потенциальное противостояние между США и Китаем из-за Тайваня неизбежно приведет к ухудшению ситуации в экономике, Вашингтону придется нелегко, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Конечно, если американцы захотят серьезного противостояния с Китаем, неизбежно ситуация в экономике станет еще хуже, потому что Китай - это сопоставимая уже по экономике США мировая экономическая держава, и здесь будет американцам совсем-совсем непросто", - сказал он в эфире "России 24", высказываясь о ситуации вокруг Тайваня.
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 07:15
Китай заявил о начале военных учений в Желтом море
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сингапур - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 14:38
Будущий премьер Сингапура опасается военного конфликта США и Китая
 
В миреКитайТайваньСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нэнси ПелосиСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала