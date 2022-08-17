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"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа - РИА Новости, 17.08.2022
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"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа
"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа - РИА Новости, 17.08.2022
"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа
Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:35
2022-08-17T18:35
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование.В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что последние 15 лет мужчина руководит созданной им компанией.Ранее работа Малькова вызывала много споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считали, что мужчина живет за счет Макеевой, якобы поэтому он предпочел уйти из семьи с четырьмя детьми.Пара долгое время пытается завести общего ребенка: Макеева признавалась, что ради этого даже практикует хождение по гвоздям.
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Анастасия Макеева, Шоу-бизнес
18:35 17.08.2022
 
"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа

Анастасия Макеева назвала супруга Романа Малькова элитой ядерной промышленности

© РИА Новости / Алексей МайшевАктриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
Актриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование.

"Мой муж – элита атомной промышленности, у него серьезное образование, он окончил институт в городе Обнинске, специальность у него – эксплуататор ядерных энергетических установок", – заявила Анастасия.

В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что последние 15 лет мужчина руководит созданной им компанией.

"Мой муж проектирует и строит различные объекты. География спроектированных им зданий – от Земли Франца-Иосифа до Чукотки и Сахалина. Среди этих объектов – большое количество заводов, торговых центров, школ", – сообщила артистка.

Ранее работа Малькова вызывала много споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считали, что мужчина живет за счет Макеевой, якобы поэтому он предпочел уйти из семьи с четырьмя детьми.
Пара долгое время пытается завести общего ребенка: Макеева признавалась, что ради этого даже практикует хождение по гвоздям.
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