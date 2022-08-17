https://ria.ru/20220817/makeeva-1810277909.html

"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа

"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа - РИА Новости, 17.08.2022

"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа

Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:35

2022-08-17T18:35

2022-08-17T18:35

шоубиз

знаменитости

анастасия макеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование.В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что последние 15 лет мужчина руководит созданной им компанией.Ранее работа Малькова вызывала много споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считали, что мужчина живет за счет Макеевой, якобы поэтому он предпочел уйти из семьи с четырьмя детьми.Пара долгое время пытается завести общего ребенка: Макеева признавалась, что ради этого даже практикует хождение по гвоздям.

https://ria.ru/20220816/shaman-1809916223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес