"Элита атомной промышленности": Макеева рассекретила работу мужа
Анастасия Макеева назвала супруга Романа Малькова элитой ядерной промышленности
© РИА Новости / Алексей МайшевАктриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Анастасия Макеева рассказала, чем занимается ее муж Роман Мальков. По словам актрисы, у него серьезное образование.
"Мой муж – элита атомной промышленности, у него серьезное образование, он окончил институт в городе Обнинске, специальность у него – эксплуататор ядерных энергетических установок", – заявила Анастасия.
В интервью порталу Teleprogramma.pro она добавила, что последние 15 лет мужчина руководит созданной им компанией.
"Мой муж проектирует и строит различные объекты. География спроектированных им зданий – от Земли Франца-Иосифа до Чукотки и Сахалина. Среди этих объектов – большое количество заводов, торговых центров, школ", – сообщила артистка.
Ранее работа Малькова вызывала много споров в социальных сетях. Некоторые пользователи считали, что мужчина живет за счет Макеевой, якобы поэтому он предпочел уйти из семьи с четырьмя детьми.
Пара долгое время пытается завести общего ребенка: Макеева признавалась, что ради этого даже практикует хождение по гвоздям.
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