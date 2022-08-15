https://ria.ru/20220815/makeeva-1809760835.html

Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям

Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям - РИА Новости, 15.08.2022

Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям

Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:13

2022-08-15T16:13

2022-08-15T16:13

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анастасия макеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на гвоздях.Артистке был поставлен диагноз "низкий овариальный резерв", но для наступления беременности она готова прибегать к нестандартной медицине, передает "Пятый канал". В частности, Макеева интересовалась квантовой психологией, а также взяла фамилию мужа, чтобы "войти в его родовую программу".Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.

https://ria.ru/20220711/makeeva-1801685364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес