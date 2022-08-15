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Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям - РИА Новости, 15.08.2022
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Шоубиз
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Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям - РИА Новости, 15.08.2022
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям
Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:13
2022-08-15T16:13
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на гвоздях.Артистке был поставлен диагноз "низкий овариальный резерв", но для наступления беременности она готова прибегать к нестандартной медицине, передает "Пятый канал". В частности, Макеева интересовалась квантовой психологией, а также взяла фамилию мужа, чтобы "войти в его родовую программу".Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Анастасия Макеева, Шоу-бизнес
16:13 15.08.2022
 
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям

Анастасия Макеева ради беременности от Романа Малькова стала ходить по гвоздям

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на гвоздях.

"Это очень больно. Вы стояли на гвоздях? Блин, это капец больно. У нас есть запрос, но он такой, касающийся нас обоих. Чтобы у нас случилось пополнение в семье. Мы идем медленно, набираем ожерелье необходимых факторов нашей жизни. Чтобы то, к чему мы идем, реально произошло", – заявила Анастасия.

Артистке был поставлен диагноз "низкий овариальный резерв", но для наступления беременности она готова прибегать к нестандартной медицине, передает "Пятый канал". В частности, Макеева интересовалась квантовой психологией, а также взяла фамилию мужа, чтобы "войти в его родовую программу".
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.
Актриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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