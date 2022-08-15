https://ria.ru/20220815/makeeva-1809760835.html
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям - РИА Новости, 15.08.2022
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям
Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:13
2022-08-15T16:13
2022-08-15T16:13
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177156_0:178:3122:1934_1920x0_80_0_0_562ac2396c37e128bc16836b010307c2.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на гвоздях.Артистке был поставлен диагноз "низкий овариальный резерв", но для наступления беременности она готова прибегать к нестандартной медицине, передает "Пятый канал". В частности, Макеева интересовалась квантовой психологией, а также взяла фамилию мужа, чтобы "войти в его родовую программу".Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел из семьи с четырьмя детьми.
https://ria.ru/20220711/makeeva-1801685364.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177156_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_8724b56f6c9a508249d3b83c9b56af11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Анастасия Макеева, Шоу-бизнес
Анастасия Макеева ради беременности стала ходить по гвоздям
Анастасия Макеева ради беременности от Романа Малькова стала ходить по гвоздям
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Актриса Анастасия Макеева призналась, что ради ребенка от супруга Романа Малькова пробует разные нетрадиционные духовные практики. В их числе – стояние на гвоздях.
"Это очень больно. Вы стояли на гвоздях? Блин, это капец больно. У нас есть запрос, но он такой, касающийся нас обоих. Чтобы у нас случилось пополнение в семье. Мы идем медленно, набираем ожерелье необходимых факторов нашей жизни. Чтобы то, к чему мы идем, реально произошло", – заявила Анастасия.
Артистке был поставлен диагноз "низкий овариальный резерв", но для наступления беременности она готова прибегать к нестандартной медицине, передает "Пятый канал". В частности, Макеева интересовалась квантовой психологией, а также взяла фамилию мужа, чтобы "войти в его родовую программу".
Отношения Макеевой и Малькова широко обсуждались в Сети, поскольку предложение мужчина сделал, когда был женат. Ради актрисы Роман ушел
из семьи с четырьмя детьми.