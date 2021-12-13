https://ria.ru/20211213/malkov-1763477922.html

Андрей Мальков на законных основаниях стал жить с отцом и Макеевой

Андрей Мальков на законных основаниях стал жить с отцом и Макеевой - РИА Новости, 13.12.2021

Андрей Мальков на законных основаниях стал жить с отцом и Макеевой

Сын Романа Малькова Андрей на законных основаниях стал жить с ним и Анастасией Макеевой. О решении суда в своем Instagram рассказала сама певица. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:31

2021-12-13T16:31

2021-12-13T16:31

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын Романа Малькова Андрей на законных основаниях стал жить с ним и Анастасией Макеевой. О решении суда в своем Instagram рассказала сама певица.Она призвала перестать враждовать и завершить этот год мирно. Андрей в комментариях к публикации отреагировал несколькими смайликами с сердечками.Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат.У Романа и Светланы Мальковых родилось четверо детей: трое из них остались с матерью, а сын Андрей предпочел жить с отцом и артисткой. Малькова рассказывала, что бывший муж требовал на сына алименты в размере 16 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211101/malkov-1757194814.html

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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес