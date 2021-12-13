Андрей Мальков на законных основаниях стал жить с отцом и Макеевой
Андрей Мальков на законных основаниях стал жить с отцом Романом и Анастасией Макеевой
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сын Романа Малькова Андрей на законных основаниях стал жить с ним и Анастасией Макеевой. О решении суда в своем Instagram рассказала сама певица.
"Прямо подарок к завтрашнему дню рождения Андрея! Только что закончился суд, и Андрей на законных основаниях живет с нами", – написала артистка.
Она призвала перестать враждовать и завершить этот год мирно. Андрей в комментариях к публикации отреагировал несколькими смайликами с сердечками.
"Может пора закончить вереницу глупых споров и жить дружно? Иначе с такими адвокатами только и придется работать на их гонорар. Желаю всем целесообразности и разумности и доброты тоже не помешает", – добавила звезда.
Макеева и Мальков обвенчались в Крыму 30 мая, где за день до таинства, 29 мая, сыграли свадьбу. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат.
У Романа и Светланы Мальковых родилось четверо детей: трое из них остались с матерью, а сын Андрей предпочел жить с отцом и артисткой. Малькова рассказывала, что бывший муж требовал на сына алименты в размере 16 тысяч рублей.
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