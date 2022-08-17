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В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву

В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву - РИА Новости, 17.08.2022

В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву

Открытие памятника всемирно известному советскому певцу Муслиму Магомаеву состоялось в Приморском национальном парке в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:52

2022-08-17T16:52

2022-08-17T16:53

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БАКУ, 17 авг – РИА Новости. Открытие памятника всемирно известному советскому певцу Муслиму Магомаеву состоялось в Приморском национальном парке в Баку, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Высота бронзового памятника — два метра. Его автор — азербайджанский скульптор Омар Эльдаров.Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. Всесоюзная известность к нему пришла в 1962 году после его выступления в Кремле на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства. Первый сольный концерт Магомаева состоялся в 1963 году.В 1973 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220816/evtushenko-1809996411.html

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Елена Громова

новости культуры, муслим магомаев, ильхам алиев, мехрибан алиева, баку, ссср, азербайджан, знаменитости, звезды