https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву - РИА Новости, 17.08.2022
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
Открытие памятника всемирно известному советскому певцу Муслиму Магомаеву состоялось в Приморском национальном парке в Баку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:52
2022-08-17T16:52
2022-08-17T16:53
культура
новости культуры
муслим магомаев
ильхам алиев
мехрибан алиева
баку
ссср
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71302/92/713029205_0:224:2155:1436_1920x0_80_0_0_ecc02913db4d79b64a61306e4a0b3b21.jpg
БАКУ, 17 авг – РИА Новости. Открытие памятника всемирно известному советскому певцу Муслиму Магомаеву состоялось в Приморском национальном парке в Баку, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Высота бронзового памятника — два метра. Его автор — азербайджанский скульптор Омар Эльдаров.Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. Всесоюзная известность к нему пришла в 1962 году после его выступления в Кремле на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства. Первый сольный концерт Магомаева состоялся в 1963 году.В 1973 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220816/evtushenko-1809996411.html
баку
ссср
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/71302/92/713029205_0:0:2155:1617_1920x0_80_0_0_e67ce44234beef322294ae94f8ddcaaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, муслим магомаев, ильхам алиев, мехрибан алиева, баку, ссср, азербайджан, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Муслим Магомаев, Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева, Баку, СССР, Азербайджан, Знаменитости, звезды
16:52 17.08.2022 (обновлено: 16:53 17.08.2022)
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
В Приморском национальном парке в Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
БАКУ, 17 авг – РИА Новости. Открытие памятника всемирно известному советскому певцу Муслиму Магомаеву состоялось в Приморском национальном парке в Баку, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Высота бронзового памятника — два метра. Его автор — азербайджанский скульптор Омар Эльдаров.
Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. Всесоюзная известность к нему пришла в 1962 году после его выступления в Кремле на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства. Первый сольный концерт Магомаева состоялся в 1963 году.
В 1973 году ему было присвоено звание Народного артиста СССР, последовавшее за званием Народного артиста Азербайджанской ССР. С 1975 по 1989 годы Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.
Магомаев умер 25 октября 2008 года в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.