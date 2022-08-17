https://ria.ru/20220817/laes-1810319831.html
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет - РИА Новости, 17.08.2022
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет
Ленинградская АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), неподалеку от которой обнаружилось локальное "пятно" с повышенной радиацией, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:05
2022-08-17T21:05
2022-08-17T21:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Ленинградская АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), неподалеку от которой обнаружилось локальное "пятно" с повышенной радиацией, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщает станция.Физик Андрей Ожаровский, называющий себя "критиком атомной энергетики", в среду разместил в одном из своих аккаунтов в соцсетях видео, где он замеряет радиационный фон рядом с неизвестной конструкцией, находящейся, по его словам, в лесу неподалеку от ЛАЭС. По его оценке, при этом обнаруживается радиоактивное загрязнение.Как уточняют атомщики, на бетонной конструкции найдено "локальное пятно повышенного радиационного фона". При этом службы внешней дозиметрии ЛАЭС ежедневно проводят обходы с соответствующими замерами, и по состоянию на утро 17 августа превышения радиационного фона выявлено не было."Специалисты ЛАЭС увезли предмет для утилизации, информация для выяснения причин его появления передана в правоохранительные органы", - заключают на станции.
https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808415554.html
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ленинградская аэс, россия, ленинградская область
Ленинградская АЭС, Россия, Ленинградская область
21:05 17.08.2022 (обновлено: 21:08 17.08.2022)
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет
Ленинградская АЭС, рядом с которой нашли радиоактивное "пятно", работает штатно