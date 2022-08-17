Рейтинг@Mail.ru
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/laes-1810319831.html
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет - РИА Новости, 17.08.2022
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет
Ленинградская АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), неподалеку от которой обнаружилось локальное "пятно" с повышенной радиацией, работает в штатном режиме,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:05
2022-08-17T21:08
ленинградская аэс
россия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_0:145:3038:1854_1920x0_80_0_0_807ee833d221c93900fd5a4e8ea4af00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Ленинградская АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), неподалеку от которой обнаружилось локальное "пятно" с повышенной радиацией, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщает станция.Физик Андрей Ожаровский, называющий себя "критиком атомной энергетики", в среду разместил в одном из своих аккаунтов в соцсетях видео, где он замеряет радиационный фон рядом с неизвестной конструкцией, находящейся, по его словам, в лесу неподалеку от ЛАЭС. По его оценке, при этом обнаруживается радиоактивное загрязнение.Как уточняют атомщики, на бетонной конструкции найдено "локальное пятно повышенного радиационного фона". При этом службы внешней дозиметрии ЛАЭС ежедневно проводят обходы с соответствующими замерами, и по состоянию на утро 17 августа превышения радиационного фона выявлено не было."Специалисты ЛАЭС увезли предмет для утилизации, информация для выяснения причин его появления передана в правоохранительные органы", - заключают на станции.
https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808415554.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49845/75/498457510_225:0:2892:2000_1920x0_80_0_0_8f14ebb224c30783eecae0eef4a0ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская аэс, россия, ленинградская область
Ленинградская АЭС, Россия, Ленинградская область
21:05 17.08.2022 (обновлено: 21:08 17.08.2022)
 
Ленинградская АЭС работает штатно, радиационного "пятна" нет

Ленинградская АЭС, рядом с которой нашли радиоактивное "пятно", работает штатно

© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанкЛенинградская АЭС
Ленинградская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
Ленинградская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Ленинградская АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), неподалеку от которой обнаружилось локальное "пятно" с повышенной радиацией, работает в штатном режиме, радиационный фон не превышен, сообщает станция.
Физик Андрей Ожаровский, называющий себя "критиком атомной энергетики", в среду разместил в одном из своих аккаунтов в соцсетях видео, где он замеряет радиационный фон рядом с неизвестной конструкцией, находящейся, по его словам, в лесу неподалеку от ЛАЭС. По его оценке, при этом обнаруживается радиоактивное загрязнение.
"Радиационный фон на территории Ленинградской АЭС находится в пределах значений, соответствующих нормальной эксплуатации энергоблоков", - говорится в сообщении на официальной странице ЛАЭС во "ВКонтакте".
Как уточняют атомщики, на бетонной конструкции найдено "локальное пятно повышенного радиационного фона". При этом службы внешней дозиметрии ЛАЭС ежедневно проводят обходы с соответствующими замерами, и по состоянию на утро 17 августа превышения радиационного фона выявлено не было.
"Специалисты ЛАЭС увезли предмет для утилизации, информация для выяснения причин его появления передана в правоохранительные органы", - заключают на станции.
Мужчина замеряет уровень радиации - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 19:19
Румыния передала Молдавии партию йодида калия для защиты от радиации
 
Ленинградская АЭСРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала