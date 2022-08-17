https://ria.ru/20220817/korabli-1810193637.html

Корабли проекта 22160 вооружат новыми ракетами

Корабли проекта 22160 вооружат новыми ракетами - РИА Новости, 17.08.2022

Корабли проекта 22160 вооружат новыми ракетами

Серия патрульных кораблей проекта 22160 будет продолжена, промышленность предлагает вооружить их новыми ракетными комплексами "Клаб" и "Ресурс", заявил РИА... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:49

2022-08-17T12:49

2022-08-17T12:49

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Серия патрульных кораблей проекта 22160 будет продолжена, промышленность предлагает вооружить их новыми ракетными комплексами "Клаб" и "Ресурс", заявил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" ( производитель кораблей) Ренат Мистахов.Ранее некоторые СМИ сообщали, что корабли проекта 22160 больше строиться не будут."На корабле можно установить на борту и ракеты "Клаб", и зенитный комплекс "Ресурс". Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы", - сказал Мистахов.По его словам, прорабатывается именно такая последующая серия кораблей, "потому что очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов".Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Корабли оснащены самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.В конце июля в состав Черноморского флота вошел новый патрульный корабль "Сергей Котов".

https://ria.ru/20210706/korablestroenie-1739976652.html

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безопасность, россия