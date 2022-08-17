https://ria.ru/20220817/kitay-1810305249.html

МИД Китая высмеял семь "подвигов" США

МИД Китая высмеял семь "подвигов" США - РИА Новости, 17.08.2022

МИД Китая высмеял семь "подвигов" США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором сравнил, как видят свои действия на международной арене США и другие страны. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:38

2022-08-17T19:38

2022-08-17T21:31

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сша

китай

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором сравнил, как видят свои действия на международной арене США и другие страны.На фотографии изображены несколько конфликтов, в которых Вашингтон принял непосредственное участие. В их числе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, а также югославский конфликт.Как отметил дипломат, США думают, что действуют как супергерой, спасающий мир, в то время как другие страны видят лишь разрушения и человеческие страдания."Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе", — написал представитель ведомства.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.

https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

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китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, китай, нато, йенс столтенберг