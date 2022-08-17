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МИД Китая высмеял семь "подвигов" США - РИА Новости, 17.08.2022
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МИД Китая высмеял семь "подвигов" США
МИД Китая высмеял семь "подвигов" США - РИА Новости, 17.08.2022
МИД Китая высмеял семь "подвигов" США
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором сравнил, как видят свои действия на международной арене США и другие страны. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:38
2022-08-17T21:31
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором сравнил, как видят свои действия на международной арене США и другие страны.На фотографии изображены несколько конфликтов, в которых Вашингтон принял непосредственное участие. В их числе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, а также югославский конфликт.Как отметил дипломат, США думают, что действуют как супергерой, спасающий мир, в то время как другие страны видят лишь разрушения и человеческие страдания."Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе", — написал представитель ведомства.Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
https://ria.ru/20220808/kitay-1807934436.html
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в мире, сша, китай, нато, йенс столтенберг
В мире, США, Китай, НАТО, Йенс Столтенберг
19:38 17.08.2022 (обновлено: 21:31 17.08.2022)
 
МИД Китая высмеял семь "подвигов" США

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь припомнил США преступления в Ираке и Афганистане

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал пост в Twitter, в котором сравнил, как видят свои действия на международной арене США и другие страны.
На фотографии изображены несколько конфликтов, в которых Вашингтон принял непосредственное участие. В их числе бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Корейская и Вьетнамская войны, вторжение в Ирак и Афганистан, военная кампания в Пакистане, а также югославский конфликт.
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"Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле. И странам в том числе", — написал представитель ведомства.
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США и других западных стран при помощи изображений в личном аккаунте в Twitter. Ранее он указывал на неверное понимание Вашингтоном значения фразы "международное сообщество", называл США реальной угрозой для всего человечества, а также высмеивал слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере альянса.
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