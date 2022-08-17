01:31 17.08.2022 (обновлено: 01:34 17.08.2022)
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
Axios: посол КНР в США не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был санкционирован администрацией, сообщает издание Axios.
"Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси", - сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата, сказанные в ходе закрытого брифинга для американской прессы.
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Как сообщает портал, посол в связи с визитом Пелоси призвал Вашингтон к сдержанности, пообещав в противном случае рост напряженности и отказ от диалога по вопросам климата и ядерной безопасности.
Посол назвал безосновательными сообщения о скорой попытке Китая решить силой тайваньский вопрос, говорится в сообщении. "Воссоединение произойдет по возможности мирно, или с применением силы в случае необходимости", - цитирует Цинь Гана издание.
Как говорится в сообщении, Тайвань может остаться и демократией в рамках формулы "одна страна, две системы".
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.