https://ria.ru/20220817/kitay-1810120294.html

Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022

Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T01:31

2022-08-17T01:31

2022-08-17T01:34

в мире

си цзиньпин

сша

тайвань

китай

визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был санкционирован администрацией, сообщает издание Axios."Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси", - сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата, сказанные в ходе закрытого брифинга для американской прессы.Как сообщает портал, посол в связи с визитом Пелоси призвал Вашингтон к сдержанности, пообещав в противном случае рост напряженности и отказ от диалога по вопросам климата и ядерной безопасности.Посол назвал безосновательными сообщения о скорой попытке Китая решить силой тайваньский вопрос, говорится в сообщении. "Воссоединение произойдет по возможности мирно, или с применением силы в случае необходимости", - цитирует Цинь Гана издание.Как говорится в сообщении, Тайвань может остаться и демократией в рамках формулы "одна страна, две системы".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809602423.html

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