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Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
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Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 17.08.2022
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань
Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:31
2022-08-17T01:34
в мире
си цзиньпин
сша
тайвань
китай
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был санкционирован администрацией, сообщает издание Axios."Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси", - сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата, сказанные в ходе закрытого брифинга для американской прессы.Как сообщает портал, посол в связи с визитом Пелоси призвал Вашингтон к сдержанности, пообещав в противном случае рост напряженности и отказ от диалога по вопросам климата и ядерной безопасности.Посол назвал безосновательными сообщения о скорой попытке Китая решить силой тайваньский вопрос, говорится в сообщении. "Воссоединение произойдет по возможности мирно, или с применением силы в случае необходимости", - цитирует Цинь Гана издание.Как говорится в сообщении, Тайвань может остаться и демократией в рамках формулы "одна страна, две системы".Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
https://ria.ru/20220814/tayvan-1809562186.html
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в мире, си цзиньпин, сша, тайвань, китай, визит пелоси на тайвань
В мире, Си Цзиньпин, США, Тайвань, Китай, Визит Пелоси на Тайвань
01:31 17.08.2022 (обновлено: 01:34 17.08.2022)
 
Axios: Китай не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

Axios: посол КНР в США не верит, что Байден не согласовывал визит Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что не верит словам президента США Джо Байдена о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси не был санкционирован администрацией, сообщает издание Axios.
"Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси", - сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата, сказанные в ходе закрытого брифинга для американской прессы.
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Как сообщает портал, посол в связи с визитом Пелоси призвал Вашингтон к сдержанности, пообещав в противном случае рост напряженности и отказ от диалога по вопросам климата и ядерной безопасности.
Посол назвал безосновательными сообщения о скорой попытке Китая решить силой тайваньский вопрос, говорится в сообщении. "Воссоединение произойдет по возможности мирно, или с применением силы в случае необходимости", - цитирует Цинь Гана издание.
Как говорится в сообщении, Тайвань может остаться и демократией в рамках формулы "одна страна, две системы".
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
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