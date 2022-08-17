https://ria.ru/20220817/kharlashkin-1810198935.html
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона - РИА Новости, 17.08.2022
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона
Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:07
2022-08-17T13:07
2022-08-17T13:51
происшествия
сергей харлашкин
ленинградская область
россия
санкт-петербург
метрострой
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257642_0:49:3072:1776_1920x0_80_0_0_6da0b658513a3b538a477a838d0874b4.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Суд планирует рассмотреть это ходатайство уже сегодня.По данным регионального издания 47news, уголовное дело касается работы Харлашкина в "Метрострое". В 2019-2020 годах эта организация регулярно упоминалась в СМИ из-за проблем с выплатами зарплаты. Чиновнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.До декабря 2019 года Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, затем был генеральным директором ОАО "Метрострой", а после этого занял пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
https://ria.ru/20220729/minoborony-1805875239.html
https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html
ленинградская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577257642_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_91adca8e0c1f553d6b9fce69638bf8a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей харлашкин, ленинградская область, россия, санкт-петербург, метрострой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергей Харлашкин, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Метрострой, Следственный комитет России (СК РФ)
13:07 17.08.2022 (обновлено: 13:51 17.08.2022)
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона
Зампреда правительства Ленинградской области Харлашкина обвинили в превышении полномочий