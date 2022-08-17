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В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона - РИА Новости, 17.08.2022
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В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона - РИА Новости, 17.08.2022
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона
Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T13:07
2022-08-17T13:51
происшествия
сергей харлашкин
ленинградская область
россия
санкт-петербург
метрострой
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Суд планирует рассмотреть это ходатайство уже сегодня.По данным регионального издания 47news, уголовное дело касается работы Харлашкина в "Метрострое". В 2019-2020 годах эта организация регулярно упоминалась в СМИ из-за проблем с выплатами зарплаты. Чиновнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.До декабря 2019 года Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, затем был генеральным директором ОАО "Метрострой", а после этого занял пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
https://ria.ru/20220729/minoborony-1805875239.html
https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html
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происшествия, сергей харлашкин, ленинградская область, россия, санкт-петербург, метрострой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сергей Харлашкин, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербург, Метрострой, Следственный комитет России (СК РФ)
13:07 17.08.2022 (обновлено: 13:51 17.08.2022)
 
В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона

Зампреда правительства Ленинградской области Харлашкина обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкСергей Харлашкин
Сергей Харлашкин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Сергей Харлашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.
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Суд планирует рассмотреть это ходатайство уже сегодня.
По данным регионального издания 47news, уголовное дело касается работы Харлашкина в "Метрострое". В 2019-2020 годах эта организация регулярно упоминалась в СМИ из-за проблем с выплатами зарплаты. Чиновнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
До декабря 2019 года Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, затем был генеральным директором ОАО "Метрострой", а после этого занял пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
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ПроисшествияСергей ХарлашкинЛенинградская областьРоссияСанкт-ПетербургМетростройСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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