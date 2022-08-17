https://ria.ru/20220817/kharlashkin-1810198935.html

В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона

В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона - РИА Новости, 17.08.2022

В Ленинградской области задержали зампреда правительства региона

Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:07

2022-08-17T13:07

2022-08-17T13:51

происшествия

сергей харлашкин

ленинградская область

россия

санкт-петербург

метрострой

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Харлашкину меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал собеседник агентства.Суд планирует рассмотреть это ходатайство уже сегодня.По данным регионального издания 47news, уголовное дело касается работы Харлашкина в "Метрострое". В 2019-2020 годах эта организация регулярно упоминалась в СМИ из-за проблем с выплатами зарплаты. Чиновнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы.До декабря 2019 года Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, затем был генеральным директором ОАО "Метрострой", а после этого занял пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

https://ria.ru/20220729/minoborony-1805875239.html

https://ria.ru/20220720/sud-1803766647.html

ленинградская область

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сергей харлашкин, ленинградская область, россия, санкт-петербург, метрострой, следственный комитет россии (ск рф)