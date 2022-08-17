Тайвань продемонстрировал свой лучший истребитель
Минобороны Тайваня провело демонстрацию своего самого мощного истребителя F-16V
Истребитель F-16V на базе ВВС Хуалянь, Тайвань
ПЕКИН, 17 авг - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня в среду провело демонстрацию для СМИ своего самого мощного истребителя F-16V, оснащенного крылатыми ракетами "Гарпун", на фоне участившихся военных учений Народно-освободительной армии Китая рядом с островом, а также приближения к нему китайских военных самолетов и кораблей, сообщает Центральное новостное агентство.
Сообщается, что вооруженные силы Тайваня провели тренировку боевой готовности своих военно-воздушных сил, а также продемонстрировали приглашенным СМИ процесс установки противокорабельных ракет "Гарпун" и ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM американского производства на истребитель F-16V. Демонстрация проходила на военно-воздушной базе Хуалянь на восточном берегу острова Тайвань, сообщает агентство.
В понедельник официальный представитель минобороны КНР У Цянь заявил, что китайская армия вновь проводит военные учения и патрулирование вокруг Тайваня в ответ на двухдневный визит на остров делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки. В среду оборонное ведомство острова сообщало, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила к Тайваню 21 самолет и пять военных кораблей. Ранее официальный представитель министерства обороны острова Сунь Лифан заявил, что ежедневные военные учения и провокации со стороны Китая - хорошая возможность для армии Тайваня отточить боевую подготовку.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.