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На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет - РИА Новости, 17.08.2022
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На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет
На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет - РИА Новости, 17.08.2022
На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет
Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:49
2022-08-17T22:49
в мире
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.Ранее американские военные осуществили плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III без боевой части. До этого Пентагон откладывал ракетные пуски почти на две недели из-за возросшей напряженности между Пекином и Вашингтоном, ссылаясь на "ответственное поведение ядерной державы".Комментируя действия Пентагона, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что проведенные пуски МБР — это попытка поддержать свой имидж и "поиграть мускулами", поскольку США давно не имели успешных результатов испытания гиперзвуковых ракет.
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в мире, сша, министерство обороны сша, китай
В мире, США, Министерство обороны США, Китай
22:49 17.08.2022
 
На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет

Daily Express: испытания баллистических ракет Мinuteman III в США грозят эскалацией

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон в США
Вид на Пентагон в США - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.
"Соединенные штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации", - говорится в заголовке материала.
Ранее американские военные осуществили плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III без боевой части. До этого Пентагон откладывал ракетные пуски почти на две недели из-за возросшей напряженности между Пекином и Вашингтоном, ссылаясь на "ответственное поведение ядерной державы".
Комментируя действия Пентагона, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что проведенные пуски МБР — это попытка поддержать свой имидж и "поиграть мускулами", поскольку США давно не имели успешных результатов испытания гиперзвуковых ракет.
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