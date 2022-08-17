https://ria.ru/20220817/ispytaniya-1810331960.html

На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет

На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет - РИА Новости, 17.08.2022

На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет

Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:49

2022-08-17T22:49

2022-08-17T22:49

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.Ранее американские военные осуществили плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III без боевой части. До этого Пентагон откладывал ракетные пуски почти на две недели из-за возросшей напряженности между Пекином и Вашингтоном, ссылаясь на "ответственное поведение ядерной державы".Комментируя действия Пентагона, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что проведенные пуски МБР — это попытка поддержать свой имидж и "поиграть мускулами", поскольку США давно не имели успешных результатов испытания гиперзвуковых ракет.

https://ria.ru/20220817/zapad-1810318856.html

сша

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, министерство обороны сша, китай