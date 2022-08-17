На Западе испугались военной эскалации из-за испытания американских ракет
Daily Express: испытания баллистических ракет Мinuteman III в США грозят эскалацией
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон в США
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон в США. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Испытания Вашингтоном межконтинентальных баллистических ракет создают колоссальный риск военной эскалации, пишет журналист Элли Кук в статье для британского издания Daily Express.
"Соединенные штаты провели ракетные пуски, которые демонстрируют готовность ядерных сил и создают огромный риск военной эскалации", - говорится в заголовке материала.
Ранее американские военные осуществили плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III без боевой части. До этого Пентагон откладывал ракетные пуски почти на две недели из-за возросшей напряженности между Пекином и Вашингтоном, ссылаясь на "ответственное поведение ядерной державы".
Комментируя действия Пентагона, замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что проведенные пуски МБР — это попытка поддержать свой имидж и "поиграть мускулами", поскольку США давно не имели успешных результатов испытания гиперзвуковых ракет.