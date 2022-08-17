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В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022
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В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:33
технологии
россия
дмитрий чернышенко
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства" - сказал Чернышенко во время пленарного заседания "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"Вице-премьер отметил, что центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, форум "армия-2022"
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Форум "Армия-2022"
10:32 17.08.2022 (обновлено: 10:33 17.08.2022)
 
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта

Чернышенко анонсировал запуск Национального центра развития искусственного интеллекта

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают за компьютерами
Молодые люди работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают за компьютерами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства" - сказал Чернышенко во время пленарного заседания "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"
Вице-премьер отметил, что центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 21:05
"Такого еще не было": чем удивил первый день форума "Армия-2022"
 
ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоФорум "Армия-2022"
 
 
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