https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:32
2022-08-17T10:33
технологии
россия
дмитрий чернышенко
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства" - сказал Чернышенко во время пленарного заседания "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"Вице-премьер отметил, что центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко, форум "армия-2022"
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Форум "Армия-2022"
10:32 17.08.2022 (обновлено: 10:33 17.08.2022)
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
Чернышенко анонсировал запуск Национального центра развития искусственного интеллекта
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В сентябре в России
будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства" - сказал Чернышенко во время пленарного заседания "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"
Вице-премьер отметил, что центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.