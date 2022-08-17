https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html

В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта

В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта - РИА Новости, 17.08.2022

В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта

Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:32

2022-08-17T10:32

2022-08-17T10:33

технологии

россия

дмитрий чернышенко

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия в сентябре запустит Национальный центр развития искусственного интеллекта для поиска ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства" - сказал Чернышенко во время пленарного заседания "Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания" в рамках форума "Армия 2022"Вице-премьер отметил, что центр также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ, разработчиков.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, форум "армия-2022"