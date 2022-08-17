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Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК - РИА Новости, 17.08.2022
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Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК
Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК - РИА Новости, 17.08.2022
Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК
Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:13
2022-08-17T11:13
форум "армия-2022"
россия
дмитрий чернышенко
экономика
технологии
томск
сколково
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для стимулирования сельхозпроизводителей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в кулуарах форума "Армия-2022"."Чтобы простимулировать сельхозпроизводителей, сейчас обсуждается вопрос об обязательном применении ИИ-технологий в рамках получения государственных субсидий... Такие решения позволяют значительно повышать эффективность сельхозпроизводителей и стимулируют развитие отрасли", - сказал Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, а 36% планируют внедрить их в ближайшее время.Чернышенко добавил, что ярким событием в отрасли стал запуск компанией Cognitive Pilot первой в РФ фабрики по производству беспилотной сельхозтехники в Томске. В то же время резидент "Сколкова" - "Ассист-Агро" - разработала систему контроля за посевами и поддержки принятия решений, которая составляет точный отчет по результатам осмотра полей, собирает и анализирует данные, прогнозирует показатели урожайности.
https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html
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форум "армия-2022", россия, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, томск, сколково
Форум "Армия-2022", Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика, Технологии, Томск, Сколково
11:13 17.08.2022
 
Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК

Чернышенко: использование искусственного интеллекта может быть критерием для субсидий АПК

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для стимулирования сельхозпроизводителей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в кулуарах форума "Армия-2022".
"Чтобы простимулировать сельхозпроизводителей, сейчас обсуждается вопрос об обязательном применении ИИ-технологий в рамках получения государственных субсидий... Такие решения позволяют значительно повышать эффективность сельхозпроизводителей и стимулируют развитие отрасли", - сказал Чернышенко.
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Вчера, 10:32
В России появится Национальный центр развития искусственного интеллекта
Вице-премьер также отметил, что в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, а 36% планируют внедрить их в ближайшее время.
Чернышенко добавил, что ярким событием в отрасли стал запуск компанией Cognitive Pilot первой в РФ фабрики по производству беспилотной сельхозтехники в Томске. В то же время резидент "Сколкова" - "Ассист-Агро" - разработала систему контроля за посевами и поддержки принятия решений, которая составляет точный отчет по результатам осмотра полей, собирает и анализирует данные, прогнозирует показатели урожайности.
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Форум "Армия-2022"РоссияДмитрий ЧернышенкоЭкономикаТехнологииТомскСколково
 
 
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