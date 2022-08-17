https://ria.ru/20220817/ii-1810164477.html

Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК

Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК - РИА Новости, 17.08.2022

Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК

Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:13

2022-08-17T11:13

2022-08-17T11:13

форум "армия-2022"

россия

дмитрий чернышенко

экономика

технологии

томск

сколково

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для стимулирования сельхозпроизводителей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в кулуарах форума "Армия-2022"."Чтобы простимулировать сельхозпроизводителей, сейчас обсуждается вопрос об обязательном применении ИИ-технологий в рамках получения государственных субсидий... Такие решения позволяют значительно повышать эффективность сельхозпроизводителей и стимулируют развитие отрасли", - сказал Чернышенко.Вице-премьер также отметил, что в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, а 36% планируют внедрить их в ближайшее время.Чернышенко добавил, что ярким событием в отрасли стал запуск компанией Cognitive Pilot первой в РФ фабрики по производству беспилотной сельхозтехники в Томске. В то же время резидент "Сколкова" - "Ассист-Агро" - разработала систему контроля за посевами и поддержки принятия решений, которая составляет точный отчет по результатам осмотра полей, собирает и анализирует данные, прогнозирует показатели урожайности.

https://ria.ru/20220817/intellekt-1810155158.html

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Владимир Лаврентьев

форум "армия-2022", россия, дмитрий чернышенко, экономика, технологии, томск, сколково