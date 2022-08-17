Чернышенко назвал критерий для субсидий АПК
Чернышенко: использование искусственного интеллекта может быть критерием для субсидий АПК
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос об обязательном применении технологий искусственного интернета (ИИ) может быть рассмотрен в рамках условия предоставления государственных субсидий для стимулирования сельхозпроизводителей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии в кулуарах форума "Армия-2022".
"Чтобы простимулировать сельхозпроизводителей, сейчас обсуждается вопрос об обязательном применении ИИ-технологий в рамках получения государственных субсидий... Такие решения позволяют значительно повышать эффективность сельхозпроизводителей и стимулируют развитие отрасли", - сказал Чернышенко.
Вице-премьер также отметил, что в сельском хозяйстве 12% предприятий уже используют технологии искусственного интеллекта, а 36% планируют внедрить их в ближайшее время.
Чернышенко добавил, что ярким событием в отрасли стал запуск компанией Cognitive Pilot первой в РФ фабрики по производству беспилотной сельхозтехники в Томске. В то же время резидент "Сколкова" - "Ассист-Агро" - разработала систему контроля за посевами и поддержки принятия решений, которая составляет точный отчет по результатам осмотра полей, собирает и анализирует данные, прогнозирует показатели урожайности.
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