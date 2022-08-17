https://ria.ru/20220817/dzhonson-1810325754.html

В родном городе Зеленского "избавились" от Джонсона

В родном городе Зеленского "избавились" от Джонсона - РИА Новости, 17.08.2022

В родном городе Зеленского "избавились" от Джонсона

Власти Кривого Рога закрасили изображение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома, сообщил в телеграм-канале депутат... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:56

2022-08-17T21:56

2022-08-17T22:31

в мире

борис джонсон

александр вилкул

владимир зеленский

кривой рог

великобритания

украина

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Кривого Рога закрасили изображение бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на стене жилого дома, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет", — написал он.По его мнению, за уничтожением граффити стоит глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.Изображение экс-премьера Британии продержалось в Кривом Роге меньше недели. В прошлую пятницу Гончаренко рассказал о создании мурала в центре города при поддержке его политической организации. Это была своего рода "благодарность за поддержку Украины", заявил Гончаренко.Великобритания активно поддерживает Киев поставками вооружения и обучает украинских солдат на британских военных базах. Джонсон неоднократно приезжал в Киев с визитом к Владимиру Зеленскому.

https://ria.ru/20220816/evropa-1810055308.html

https://ria.ru/20220726/dzhonson-1805125060.html

кривой рог

великобритания

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, борис джонсон, александр вилкул, владимир зеленский, кривой рог, великобритания, украина