https://ria.ru/20220817/almazy-1810237077.html

Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине

Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине - РИА Новости, 17.08.2022

Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине

Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным". РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:54

2022-08-17T15:54

2022-08-17T15:54

экономика

россия

сша

канада

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным".США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщала ранее в среду New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса."Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса необоснованны и спекулятивны", - сообщает Минфин.Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.Минфин пояснил, что в основу системы сертификации Кимберлийского процесса легла российская система государственного контроля за производством, импортом и экспортом алмазного сырья. Сегодня она встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза и продолжает эффективно бороться с появлением "конфликтных алмазов" на его территории.По сообщению министерства, предложения признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности инициаторов предложений. "Россия выступала за работу по пересмотру определения в течение последних 5 лет, зачастую являясь единственным участником, который пытался добиться консенсуса между порой противоположными точками зрения за столом переговоров", - добавили в министерстве.Также Минфин подчеркнул, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов. При этом за последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном проживающим в США и ЕС.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810127711.html

https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805125593.html

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экономика, россия, сша, канада, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, евразийский экономический союз