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Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине - РИА Новости, 17.08.2022
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Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине
Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине - РИА Новости, 17.08.2022
Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине
Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:54
2022-08-17T15:54
экономика
россия
сша
канада
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным".США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщала ранее в среду New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса."Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса необоснованны и спекулятивны", - сообщает Минфин.Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.Минфин пояснил, что в основу системы сертификации Кимберлийского процесса легла российская система государственного контроля за производством, импортом и экспортом алмазного сырья. Сегодня она встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза и продолжает эффективно бороться с появлением "конфликтных алмазов" на его территории.По сообщению министерства, предложения признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности инициаторов предложений. "Россия выступала за работу по пересмотру определения в течение последних 5 лет, зачастую являясь единственным участником, который пытался добиться консенсуса между порой противоположными точками зрения за столом переговоров", - добавили в министерстве.Также Минфин подчеркнул, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов. При этом за последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном проживающим в США и ЕС.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810127711.html
https://ria.ru/20220726/sanktsii-1805125593.html
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экономика, россия, сша, канада, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, США, Канада, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Евразийский экономический союз
15:54 17.08.2022
 
Алмазы в России соответствуют сертификации, заявили в Минфине

Минфин заявил об необоснованности попыток признания российских алмазов "конфликтными"

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министерство финансов России назвало необоснованными и спекулятивными предложения некоторых западных стран отнести российские алмазы к "конфликтным".
США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" из-за ситуации на Украине, сообщала ранее в среду New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.
Сотрудница производит оценку алмазов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 05:21
NYT: США призывают присвоить алмазам из России статус "кровавых"
"Россия всегда была и остается исключительно ответственным участником Кимберлийского процесса. Попытки поставить под сомнение полное соблюдение Россией Системы сертификации Кимберлийского процесса необоснованны и спекулятивны", - сообщает Минфин.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
Минфин пояснил, что в основу системы сертификации Кимберлийского процесса легла российская система государственного контроля за производством, импортом и экспортом алмазного сырья. Сегодня она встроена в нормативную базу Евразийского экономического союза и продолжает эффективно бороться с появлением "конфликтных алмазов" на его территории.
По сообщению министерства, предложения признать российские алмазы не соответствующими требованиям Кимберлийского процесса показывают низкий уровень информированности инициаторов предложений. "Россия выступала за работу по пересмотру определения в течение последних 5 лет, зачастую являясь единственным участником, который пытался добиться консенсуса между порой противоположными точками зрения за столом переговоров", - добавили в министерстве.
Также Минфин подчеркнул, что выплаты налогов и дивидендов от добычи алмазов в России являются основой развития сообщества в Якутии, где добывается 90% алмазов. При этом за последние 10 лет единственными платежами от добычи алмазов в регионе, которые не направлялись на развитие Якутии, являются дивиденды, выплачиваемые институциональным акционерам, в основном проживающим в США и ЕС.
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ЭкономикаРоссияСШАКанадаМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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