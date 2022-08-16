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Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей

Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей - РИА Новости, 16.08.2022

Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей

Пропускной пункт поблизости от города Васильевка ежедневно преодолевают порядка 500-700 машин с теми, кто возвращается с подконтрольной Киеву территории на... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T18:45

2022-08-16T18:45

2022-08-16T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожье

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Пропускной пункт поблизости от города Васильевка ежедневно преодолевают порядка 500-700 машин с теми, кто возвращается с подконтрольной Киеву территории на освобожденную часть Запорожской области, сообщила РИА Новости глава города Наталья Романиченко.По ее информации, перебирающимся с подконтрольной Украине территории Запорожья приходится очень долго ждать разрешения на выезд, порой ожидание затягивается до двух недель. "Это рассказывают жители, которые возмущаются, что вопрос можно решить за деньги - поехать быстрее можно, заплатив", - уточнила глава Васильевки.Она отметила, что сама Васильевка не обстреливается около месяца, но в округе постоянно слышны взрывы. "Регулярно поступает помощь от МЧС РФ - это раз в две недели. И у нас достаточно гуманитарной помощи как для местных жителей, для жителей сел, которые есть в округе, и для колонн, которые формируются на въезд и на выезд. Лекарственные препараты тоже поступают, и на данный период уже в достаточно большом объеме. Все нормализуется, есть все необходимое для нормальной жизнедеятельности", - рассказала Романиченко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, запорожская область, запорожье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)