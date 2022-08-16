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Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей - РИА Новости, 16.08.2022
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Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей
Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей - РИА Новости, 16.08.2022
Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей
Пропускной пункт поблизости от города Васильевка ежедневно преодолевают порядка 500-700 машин с теми, кто возвращается с подконтрольной Киеву территории на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T18:45
2022-08-16T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Пропускной пункт поблизости от города Васильевка ежедневно преодолевают порядка 500-700 машин с теми, кто возвращается с подконтрольной Киеву территории на освобожденную часть Запорожской области, сообщила РИА Новости глава города Наталья Романиченко.По ее информации, перебирающимся с подконтрольной Украине территории Запорожья приходится очень долго ждать разрешения на выезд, порой ожидание затягивается до двух недель. "Это рассказывают жители, которые возмущаются, что вопрос можно решить за деньги - поехать быстрее можно, заплатив", - уточнила глава Васильевки.Она отметила, что сама Васильевка не обстреливается около месяца, но в округе постоянно слышны взрывы. "Регулярно поступает помощь от МЧС РФ - это раз в две недели. И у нас достаточно гуманитарной помощи как для местных жителей, для жителей сел, которые есть в округе, и для колонн, которые формируются на въезд и на выезд. Лекарственные препараты тоже поступают, и на данный период уже в достаточно большом объеме. Все нормализуется, есть все необходимое для нормальной жизнедеятельности", - рассказала Романиченко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, запорожская область, запорожье, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:45 16.08.2022 (обновлено: 19:16 16.08.2022)
 
Власти Запорожской области рассказали о количестве возвращающихся жителей

Глава Васильевки Романиченко: ежедневно до 700 машин въезжают на освобожденную территорию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили на КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Автомобили на КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Пропускной пункт поблизости от города Васильевка ежедневно преодолевают порядка 500-700 машин с теми, кто возвращается с подконтрольной Киеву территории на освобожденную часть Запорожской области, сообщила РИА Новости глава города Наталья Романиченко.
"Из Запорожья выезжает очень много жителей… Но учитывая, что они не выпускают всех желающих, соответственно, поток может быть меньше, но это порядка 500-700 машин ежедневно, то есть возвращается домой очень много жителей", - сказала Романиченко.
По ее информации, перебирающимся с подконтрольной Украине территории Запорожья приходится очень долго ждать разрешения на выезд, порой ожидание затягивается до двух недель. "Это рассказывают жители, которые возмущаются, что вопрос можно решить за деньги - поехать быстрее можно, заплатив", - уточнила глава Васильевки.
Она отметила, что сама Васильевка не обстреливается около месяца, но в округе постоянно слышны взрывы. "Регулярно поступает помощь от МЧС РФ - это раз в две недели. И у нас достаточно гуманитарной помощи как для местных жителей, для жителей сел, которые есть в округе, и для колонн, которые формируются на въезд и на выезд. Лекарственные препараты тоже поступают, и на данный период уже в достаточно большом объеме. Все нормализуется, есть все необходимое для нормальной жизнедеятельности", - рассказала Романиченко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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